Kräuter im Hildacafé

Das Hildacafé öffnet immer donnerstags von 15 bis 17 Uhr im Hebelhaus für die Schwetzinger Senior seine Türen. An jedem ersten Donnerstag im Monat ist auf Einladung der Stadt Schwetzingen ein besonderer Referent zu Gast. Am Donnerstag, 7. Juli, wird es „Grün“ im Hildacafé. Stadtgärtnermeister Bernd Kolb hat sich mit vielen Kräutertöpfchen im Gepäck angekündigt, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

So werden die Teilnehmenden erfahren, wie die Kräuterbeete im Marstallhof gedeihen und dass in Schwetzingen bei den städtischen Grünanlagen viel Wert auf naturnahes, insektenfreundliches Gärtnern gelegt wird. Auch dürfen gerne Fragen an den Fachmann gestellt werden. Nach einer Stärkung mit Kaffee und Kuchen hält dann Barbara Eberle einen kleinen Vortrag über Wild- und Heilkräuter. Die mitgebrachten Kräutertöpfe der Stadtgärtnerei dürfen als kleines Geschenk des Generationenbüros mitgenommen werden.

Alle Seniorinnen und Senioren sind eingeladen, einen kurzweiligen Nachmittag in netter Gesellschaft, bewirtet von den ehrenamtlichen Helfern der Freiwilligenagentur „Sei dabei“ zu genießen. Das Besondere am Hildacafé ist auch, das jeder Gast nur das bezahlt, was er kann, denn für die angebotenen Getränke und den leckeren Kuchen steht eine kleine Spendenkasse bereit.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Kleine Planken (mit Fotostrecken) Eclairs, Cidre und Quiches: Französischer Markt in Schwetzingen Mehr erfahren Schwetzingen Freundeskreis als Antwort Mehr erfahren

Info: Alle weiteren Termine gibt es im Generationenbüro oder beim Diakonieverein sowie unter www.johann-peter-hebel-haus.de.