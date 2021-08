Kräuterweihe zu Mariä Himmelfahrt

Ketsch/Brühl. Sieben Kräuter müssen es sein – einer schönen Tradition folgend binden auch in diesem Jahr fleißige Hände Kräuter, die zuvor gesammelt wurden, zu Sträußchen für die Gottesdienste zu Mariä Himmelfahrt, teilt die katholische Kirchengemeinde Brühl-Ketsch mit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mit diesem Brauch, der seit dem 9. Jahrhundert bekannt ist, verbinden sich christlich-theologische Motive. Im Haus aufgehängt soll das geweihte Kräuterbüschel Mensch und Tier vor Unheil bewahren. In den Gottesdiensten am Samstagabend, 14. August, in St. Michael Rohrhof und Sonntagmorgen, 15. August, in St. Sebastian Ketsch werden die Kräutersträußchen nach dem Segen gegen eine Spende angeboten. Der Dank gelte allen, die dafür ihre Zeit investierten.