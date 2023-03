Krah – Krah

A lso habda des schunn gsehe oda gherd: S’gibd in Schwetzinge oinische Laid, die des schderd. Ah des is doch wirglisch ä Blog, was die schwarze Mitbewohner in dem schähne Schwetzinge do veroschdalde. Wonn isch morgens üwa die Carl-Theodor-Brigg fahr, muss isch on monsche Dage on den Hitchcock Film („Die Vögel“) denge. Do schdehe uff da Schdadtseid so ä paar große Bääm mid hohe Äschd. Do drowe sinn gonz viel Neschda vun denne raweschwarze Grabbe oda Kohlrabe, Kolkrabe wie se hald a noch heese. Wonn donn so ä Raweaas losfliegd, mache die onnere Grabbe in mords Rabadz.

Also on so in Spegdaggel müsse sich die Bewohner vun da Froschgass a erschd ämol gewähne. Awa halt, wonn isch donn weida fahre du in die Nordschdadt, also hinna da Nordschdadtschul un beim Sudetering, do on dem Schulzentrum, kummds noch schlimmer. Isch glab, do konsch on monsche Dage kä Fenschda uffmache. Des sinn doch sichalisch hunadä vun denne Krabbeviecha, a do brauch jo in Gehörschudz, ma vaschdehd do soi eigenes Word nimmi.

A schenne die Bewohner a schunn gonz gräfdisch, awa nä so laud wie die Hitschkock Veggl. S’wes jo a Kähna, was ma do dageje mache kännd. Mid denne schwetze konsch näd, die horsche jo näd zu. Uff da onnere Seit du isch die Raweviecher a bewunnere, was die so alles känne, schunn allä wonn se im Spedjohr die Walnüss uff die Fahrbohn schmeiße un lossese vun de Autos knagge. Moin Vadda hod in friehere Johre so in Grabb gfonge, die Flügel geschduzd un donn dem Voggl s’spreche beigebrochd. Bei uns in da Gerdnerei uff’n Appelbom gsedzd, dass man näd gsehe hod, do hod der Kerl uns Spaß gemachd. Domols sinn gonz viel Laid vun Plongschd vorbei geloffe un da Grabb hodse mid allerhond Schimpfwörda begrießd. Die Fraue hawe zurügg gschennd un mir Kinna hadde unsern Spaß. Isch weeß awa a nimmi, ob der Grabb kurpelzisch oda hochdeidsch gebabeld hod.