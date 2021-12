Nach 30 Jahren in der Verantwortung für die Kliniken im Rhein-Neckar-Kreis verabschiedet sich Rüdiger Burger Ende kommenden Jahres in den Ruhestand. Neu in die Geschäftsführung kommt im Juli nächsten Jahres Katharina Elbs, bisher Leiterin der GRN-Klinik Schwetzingen.

Bis Ende 2022 steht dann die ab Juli zweiköpfige Geschäftsführung unter dem Vorsitz von GRN-Geschäftsführer Rüdiger

