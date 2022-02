Kreisforstamtsleiter warnt vor losen Baumteilen

Region. Es bleibt stürmisch: Nachdem Sturmtief „Ylenia“ schwere Schäden gebracht hat, droht diesen Freitag noch ein stärkerer Sturm. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt nach den orkanartigen Böen der zurückliegenden Nacht auch für Freitag und Samstag, 18. und 19. Februar, erneut eine schwere Sturm- und Orkanlage an. „Ich appelliere eindringlich an die Bevölkerung, den Wald und den Waldrand zu meiden, und zwar nicht nur während des Sturms, sondern auch die Tage danach“, reagiert Manfred Robens, Leiter des Kreisforstamtes im Rhein-Neckar-Kreis, auf entsprechende Warnungen.

Denn es wäre jederzeit möglich, dass Bäume umstürzen, Äste umherfliegen oder abbrechen. Tückisch sei die Lage auch nach Beruhigung der Wetterlage, weil sich im Kronenraum oft noch lose Baumteile befinden, die ohne Vorwarnung und unvermittelt herunterbrechen könnten, so Robens. Aus diesem Grund können auch die Aufräumarbeiten im Wald erst beginnen, wenn dieser wieder sicher betretbar ist, so die Mitteilung aus dem Kreisforstamt in einer Pressemitteilung. zg

