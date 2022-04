Kreisstraßen in Rheinhausen ab 2. Mai teilweise gesperrt

Rheinhausen. In Rheinhausen beginnen ab Montag, 2. Mai, die Bauarbeiten im Bereich der Kurve Hauptstraße (K3578) und Poststraße (K3538) zwischen der Oberdorfstraße und Rheinstraße. Dies teilte der Landkreis Karlsruhe am Montagmittag mit. Die Straße erhält in diesem Bereich eine neue Fahrbahndecke und wird aus diesem Grund bis voraussichtlich Montag, 9. Mai, voll gesperrt. Zuständig ist das Amt für Straßen im Landratsamt Karlsruhe.

Eine innerörtliche Umleitung wird über die Ostenstraße und Beethovenstraße eingerichtet. Anlieger werden gebeten, ihre Fahrzeuge außerhalb des gesperrten Bereichs zu parken. Die Zufahrt zu den Grundstücken wird nur eingeschränkt möglich sein. Der überörtliche Verkehr wird gebeten, die Ortsdurchfahrt von Rheinhausen nach Möglichkeit zu meiden.

