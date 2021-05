Krise mit Investitionen abfedern

Bei einer Online-Sitzung der Schwetzinger Jungen Union (JU) stand die Landespolitik im Fokus. Der Vorsitzende Nils Melkus begrüßte hierzu den CDU-Landtagsabgeordneten des Wahlkreises Schwetzingen/Hockenheim, Andreas Sturm. Nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und Grünen in Baden-Württemberg und der konstituierenden Sitzung des Landtags berichtete er über die aktuelle Lage sowie über die Inhalte des Koalitionsvertrages.

„In den nächsten Monaten wird uns die Corona-Krise noch intensiv beschäftigen und wir werden in Baden-Württemberg weiterhin alles tun, um die negativen sozialen und wirtschaftlichen Folgen der Krise abzufedern“, erklärte Sturm. Daher werde die Landesregierung zügig einen Nachtragshaushalt mit zusätzlichen Unterstützungsmaßnahmen verabschieden.

Besondere Wichtigkeit habe hier der Bereich Bildung. „Im Grunde genommen konnte seit Beginn der Corona-Krise im März 2020 an den Schulen im Land kein vollständiger Regelbetrieb stattfinden. Wir werden daher ein breitangelegtes Unterstützungsprogramm für Schülerinnen und Schüler auf den Weg bringen müssen, um entstandene Lernlücken aufzuholen“, so der CDU-Landtagsabgeordnete.

Aus Andreas Sturms Sicht werden allerdings noch weitere Investitionen im Bildungsbereich wie zum Beispiel in die Ausstattung der Schulen nötig sein, um die negativen Auswirkungen der Krise abzumildern. „Wenn wir nicht wollen, dass die junge Generation zu den Verlierern der Krise gehört, dürfen wir bei der Bildung keine Einsparungen vornehmen. Wir müssen trotz schwieriger Haushaltslage in den Bildungsbereich investieren“, so Sturm.

Schwierige Berufsorientierung

Der Landtagsabgeordnete wies zudem auf Entwicklungen am Arbeitsmarkt hin. Zwar konnte die Arbeitslosenquote insgesamt in Baden-Württemberg dank des Instruments der Kurzarbeit recht stabil gehalten werden. Allerdings bestehe die Gefahr, dass sich die Corona-Krise vor allem negativ auf die Situation der Jüngeren auswirke. „In der Krise sind viele Praktikumsstellen weggefallen, die für die Berufsorientierung und zur Sammlung von Erfahrung wichtig sind. Viele Studenten mussten Einkommenseinbußen durch den Verlust des Nebenjobs in der Gastronomie verkraften. Wirtschaftliche Krisen wirken sich zudem negativ auf die Zahl der Neueinstellungen und der vakanten Stellen aus. Viele junge Menschen haben es schwer, den Berufseinstieg zu schaffen. Wir werden daher die weitere Entwicklung der Jugendarbeitslosigkeit genau verfolgen. Gegebenenfalls sollten wir unterstützende Maßnahmen ergreifen“, so Sturm. Des Weiteren wolle die grün-schwarze Landesregierung gemeinsam mit der Wirtschaft eine Ausbildungsplatzgarantie auf den Weg bringen.

Ein weiteres Thema der Diskussion war der Bereich der Finanzpolitik. „Die massiven wirtschaftlichen Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Land in der Corona-Krise sind richtig. Aber nach dem Ende der Krise müssen wir schnell zu einer soliden Haushaltspolitik und zur Einhaltung der Schuldenbremse zurückkehren. Die Schuldenlast schränkt den Handlungsspielraum der jüngeren Generation ein. Die Schulden von heute sind die Steuern von morgen“, erklärt Sturm. Für die CDU gelte das Prinzip der Nachhaltigkeit auch im Bereich Finanzen. Daher werde man sich dafür einsetzen, schnellstmöglich zu einem ausgeglichenen Landeshaushalt zurückzukehren. „Die grün-schwarze Landesregierung wird solide Finanzen und Zukunftsinvestitionen verbinden“, sichert Sturm abschließend zu.

JU-Vorsitzende Nils Melkus dankte dem CDU-Landtagsabgeordneten und den JU-Mitgliedern für die offene Diskussion. zg

