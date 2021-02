Ziel des „Wohnraumgipfels“ der Bundesregierung war es, die großen Erfolge der Wohnungspolitik in den Mittelpunkt zu stellen. Dazu zählt beispielhaft die Verlängerung der Mietpreisbremse, die Ausweitung von Bauangeboten, das faktische Verbot der Umwandlung von Miet-in Eigentumswohnungen, das Mietenmoratorium und das Baukindergeld, so heißt es in einer Pressemitteilung von Haus & Grund Region Schwetzingen-Hockenheim. Aber nicht nur die rund 1600 Mitglieder des Vereins würden darin aber überhaupt keinen Anlass zum Jubel. Zusammen mit allen anderen der etwa 900 000 Mitglieder umfassenden Dachorganisation ziehe man ein anderes, sehr viel kritischeres Resümee der vergangenen vier Jahre.

In diesem Zeitraum sei eine Menge vermieter- und eigentümerfeindlicher Gesetze und Maßnahmen erlassen worden. Haus & Grund habe es zwar in den meisten Fällen geschafft, die Auswirkungen auf private Eigentümer und Vermieter abzumildern. Die grundsätzliche Stoßrichtung aber, so der Verband, bleibe „eigentümerfeindlich“.

Die Bundesregierung habe sich zunehmend darauf beschränkt, den Wohnraummangel zu verwalten und mit einer Reihe von kontraproduktiven Maßnahmen den dramatischen Rückgang des Wohnungsangebots sogar beschleunigt. Dazu gehöre unter anderem die Fortführung der staatlichen Mietenregulierung, die Einschränkung der Umlage von Betriebskosten sowie steigende Bürokratie. Das führe dann dazu, dass das Vermieten für viele private Kleinvermieter zu mühselig geworden ist. „Die Folge: Immer mehr von ihnen werfen die Flinte ins Korn und verkaufen ihre Immobilien. Es lohnt sich für sie nicht mehr, da ihnen zu viele Knüppel zwischen die Beine geworfen werden“, heißt es weiter.

Dubiose Investoren profitieren

Der Beweis, so Haus & Grund, sei der „Berliner Mietendeckel“: Das dortige rückläufige Mietwohnungsangebot geht dort mit einem sprunghaften Anstieg der zum Verkauf angebotenen Immobilien einher. Profiteure dieser Entwicklung seien dann dubiose Investoren, die kurzfristig das Maximum aus einer Immobilie herausholen wollen und Immobilien nur aus spekulativen Gründen oder zum Schutz vor Geldentwertung erwerben:

Große Kapitalanlagegesellschaften, Briefkastenfirmen aus Steueroasen und Fondsgesellschaften. Genau diese, denen die Politik die Immobilien in die Hände treibt, fallen dann als „Miethaie“ auf und prägen das Bild aller Vermieter. Dieser gesichtslose Mietwohnungsmarkt habe nichts mehr mit dem jahrzehntelang bewährten Anbietermix aus Privatpersonen, privaten und kommunalen Wohnungsunternehmen sowie Genossenschaften zu tun.

Auch die geplanten Änderungen in der Wohnungspolitik verheißen Haus & Grund zufolge nichts Gutes: Mit der Anpassung des Mietspiegelrechts werde den privaten Vermietern die Feststellung von Vergleichsmieten deutlich erschwert, bei der CO2-Bepreisung eine Überwälzung vom Mieter auf den Vermieter diskutiert und im Bereich des Glasfaserausbaus erwäge man ebenfalls die Streichung der Umlagefähigkeit der Kosten für Breitband und Kabelnetze.

Das alles spiele sich vor dem Hintergrund ab, dass der Gebäudesektor vor enormen Herausforderungen stehe. So soll bis 2050 der Bestand klimaneutral umgerüstet sein. Zudem erwartet man von den Eigentümern enorme Investitionen in die vorhandenen Gebäude. Eigentümerfeindliche Positionen und Diskussionen, die in der Öffentlichkeit geführt werden und die sich häufig gegen Vermieter und das Eigentum richten, empfinde Haus & Grund dann aber geradezu verantwortungslos. Die nächste Bundesregierung, so die Forderung des Verbands, müsse zu einem Interessenausgleich zwischen Mietern und Vermietern zurückfinden. Ansonsten werde man noch lange auf Entspannungen auf dem Wohnungsmarkt warten müssen. zg