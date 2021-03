„Die Bundesregierung wird immer mehr zur Getriebenen ihrer eigenen Fehler und Versäumnisse. Der Mangel an Strategie und Vorausschau holt sie gerade mit voller Wucht ein. Die Beschlüsse zeigen deutlich: Die Bundesregierung hat es versäumt, die für Öffnungen notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, also ausreichend Tests, eine flächendeckende Teststrategie, eine funktionierende App und mehr Tempo beim Impfen“, kommentiert der hiesige Grünen-Bundestagsabgeordnete Dr. Danyal Bayaz, die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz.

In seiner Pressemitteilung schreibt er weiter: „Bei allem Verständnis für den Wunsch nach Normalität und einer zunehmenden Ermüdung angesichts der Corona-Maßnahmen ist das riskant. Wir könnten diese Voraussetzungen schaffen, um zu öffnen. Entscheidend ist aber, dass der zweite Schritt nicht vor dem ersten erfolgt. Denn sonst reißen wir ein, was wir in den letzten Monaten durch vielerlei Anstrengungen und Entbehrungen geschaffen haben. Familien, Kinder und Unternehmen dürfen nicht noch mal die Leidtragenden mangelnder Voraussicht sein. Die Bundesregierung muss sich endlich genauso anstrengen. Dafür sind Tests zentral. Erst jetzt richtet die Regierung eine Task Force Testlogistik ein – ausgerechnet unter der Führung von Andi Scheuer. Die grün geführte Landesregierung Baden-Württemberg hatte da schon längst Millionen Tests bestellt.“

Weitere Versäumnisse

Weiter kritisiert er: „Der Bundestag hat zudem über das Infektionsschutzgesetz und die Fortsetzung der epidemischen Lage entschieden. Union und SPD reduzieren den Bundestag auf die Rolle einer nachträglichen Beratungsinstanz der Bund-Länder-Runden. Ihr Gesetzesentwurf lässt den Bundestag nicht über einen Risikostufenplan entscheiden, sieht keinen interdisziplinären Pandemierat vor, wie wir ihn seit langem fordern, und befristet die Corona-Sonderregelungen für die Regierung nicht. Das halten wir für falsch. Die Verordnungsermächtigungen müssen weiter konkretisiert und erneut befristet werden. Wir fordern daher, dass die Bundesregierung endlich konsequent und schnell handelt und auf die massiven gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verwerfungen der Krise reagiert, anstatt sich länger in Bürokratie zu verheddern.“ zg