KSV will neue Serie starten

Nach der deutlichen Niederlage beim Titelaspiranten SV Germania Weingarten will der Ringer-Oberligist KSV Ketsch nach einem kampffreien Wochenende wieder in die Erfolgsspur zurück: Am Samstag müssen die Ketscher beim KSV Malsch antreten, den man im Vorkampf klar mit 25:12 bezwungen hatte.

„Selbstverständlich wollen wir den Vorkampfsieg in Malsch wiederholen und werden mit der besten Mannschaft nach Malsch fahren“, sagt KSV-Vorstand Markus Herzog. Nach seinen Worten werden die Ketscher den Widersacher, der sich bislang noch keinen Sieg auf sein Konto gutschreiben konnte, „nicht unterschätzen und mit voller Konzentration auf die Matte gehen, wir sind gewillt, eine neue Serie zu starten“, betont Herzog.

Schüler beim VfK Schifferstadt

Alles andere als ein Ketscher Sieg wäre eine Überraschung, der KSV ist in der Letzenberghalle klarer Favorit. Dennoch sollten die Ringer aus der Enderlegemeinde die mit vielen Talenten gespickten Malscher nicht unterschätzen und mit dem nötigen Siegeswillen auftreten. Inwieweit Ketsch seine kranken und verletzten Athleten wieder einsetzen kann, war vor dem Abschlusstraining nicht klar. Gleichfalls in Malsch muss die Ketscher Reserve antreten, die auf die KG Malsch/Östringen (Reserven der Oberligisten) trifft. Die Schüler des KSV müssen dagegen über den Rhein und kämpfen am Samstag beim Nachwuchs des VfK Schifferstadt um Punkte. pw