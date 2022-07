Künftig auf Torf verzichten

Die Stadtverwaltung hat einen Chancengleichheitsplan für die Jahre 2019 bis 2024 erstellt. Nach drei Jahren ist die Erstellung eines Zwischenberichts vorgesehen, in dem der Stand der Erfüllung festgelegter Zielvorgaben festzuhalten ist. Für den Chancengleichheitsplan wurden Daten zum 30. Juni 2018 ausgewertet, die den Daten zum Stichtag 30. Juni 2021 gegenübergestellt wurden. Davon nahm der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung Kenntnis. Besonders erfreulich sei die Tatsache, dass viele Zielvorgaben trotz der erschwerten Situation aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen Jahren ganz oder teilweise erreicht und umgesetzt werden konnten, teilte die Verwaltung mit. Die Arbeitsgruppe setzt sich weiterhin regelmäßig zum Austausch der Ziele und Maßnahmen zusammen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Zwischenbericht wurde mit der Chancengleichheitsbeauftragten Christiane Drechsler abgestimmt und der Personalrat beteiligt. Der Bericht soll hinterlegt und für alle Mitarbeitenden zugänglich gemacht werden.

Bewerbung um Auszeichnung

Die Spargelstadt bewirbt sich um die Auszeichnung als „Natur im Garten“-Kommune und verpflichtet sich zukünftig, vorgegebene Kriterien bei der Pflege und Gestaltung ihrer Grünräume einzuhalten. Um die Zertifizierung zu erlangen, müssen folgende Kriterien berücksichtigt werden: Statt auf chemisch-synthetische Pestizide zu setzen, muss nach biologischen Prinzipien gestaltet und gepflegt werden. Bei einer organischen Düngung geht es darum, ein gesundes Bodenleben zu fördern, eine gleichmäßige Nährstoffzufuhr zu sichern und widerstandsfähige Pflanzen zu erhalten.

Mehr zum Thema Bündnis 90/Die Grünen Freude über Naturprojekte und Frauen in der Führungsebene Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Gemeinderat Auf dem südlichen AW-Gelände Schwetzingen soll endlich etwas passieren Mehr erfahren

Auf Torf und torfhaltige Produkte soll verzichtet werden, da Torf aus Mooren gewonnen wird. Der Schutz von ökologisch wertvollen Bäumen, Alleen, Hecken, naturnahen Wiesen, Feucht- und Trockenbiotopen steht im Vordergrund. Beim öffentlichen Grün sollen vorwiegend standortgerechte, regionaltypische und ökologisch wertvolle Pflanzen Verwendung finden. Die Bürger sollen bei der ökologischen Pflege verstärkt beteiligt werden. Bei der Umsetzung wird die Stadt von ,,Natur im Garten“-Beraterinnen begleitet. Der Gemeinderat war einstimmig für die Bewerbung.