Künftig nachhaltig leben – aber wie?

„Wie können wir in Zukunft nachhaltig leben?“ Um dieses Thema dreht sich ein Vortrag bei der Volkshochschule (VHS) in Kooperation mit der landesweiten Initiative „Meine.Deine.Eine Welt“ am Montag, 25. Oktober, 18.30 bis 20 Uhr in der VHS.

Die Bedeutung des Klima- und Umweltschutzes hat in den vergangenen Jahren enorm zugenommen. Denn um eine lebenswerte Zukunft für Mensch und Natur zu sichern, werden saubere Luft, saubere Flüsse und saubere Wälder benötigt, heißt es in einer Pressemitteilung. Darüber hinaus aber auch eine ganz andere Art des Wirtschaftens sowie einen neuen Blick auf die Natur und das gemeinsame Miteinander.

© Baumann

Nachhaltigkeit bedeute nicht nur, den Raubbau an unseren Ressourcen zu beenden, indem zum Beispiel Energie eingespart und auf fossile Energieträger verzichtet wird. Es gehe auch darum, Ökologie und soziale Gerechtigkeit in Einklang zu bringen und gemeinsam – auch in Hinblick auf zukünftige Generationen – den Weg in eine nachhaltige Zukunft zu gestalten.

Dr. Andre Baumann (Bild) stellt in seinem Vortrag die aktuellen Herausforderungen vor und zeigt Wege, wie wir die ökologischen und sozialen Krisen der Gesellschaft anpacken können, um die Lebensgrundlagen und das Zusammenleben dauerhaft zu sichern. Dazu bringt er viel Wissen und Erfahrung mit: Als Biologe, langjähriger Vorsitzender des Nabu-Landesverbands und Staatssekretär für Umwelt in Baden-Württemberg.

Die Lösungen werden nicht immer einfach sein. Aber Baumann ist davon überzeugt, dass jetzt die Nachhaltigkeitswende angepackt werden muss, um den Kindern eine lebenswerte Zukunft zu hinterlassen. vhs/Bild: Baumann

Info: Anmeldung bis Freitag, 22. Oktober, unter Telefon 06202/2 09 50 oder www.vhs-schwetzingen.de