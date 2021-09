Kultur nach Corona in Schwetzingen: Szene wird unterstützt

Schwetzingen. Die Landesregierung hat ein neues Impulsprogramm „Kultur nach Corona“ aufgelegt. „Die Landesregierung wird die Kultur- und Kreativszene im Land weiter unterstützen“, sagt Dr. Andre Baumann, Landtagsabgeordneter der Grünen. „Wir setzen den grün-schwarzen Koalitionsvertrag um. Die Kulturschaffenden, die Musikvereine und die Kreativszene wurden von der Corona-Krise sehr schwer gebeutelt. Der Mensch braucht Kunst und Kultur wie die Luft zum Atmen – und auch darum lassen wir die Kulturschaffenden nicht im Regen stehen“.

Das Ministerium für Wissenschaft und Kunst hat am 22. September per Pressemitteilung erklärt, dass das Impulsprogramm mit 18,5 Millionen Euro ausgestattet ist. Mit einem sechsteiligen Maßnahmenpaket werden Kultureinrichtungen, Musiker, Vereine und Verbände für die Zukunft gestärkt. „Neu dabei ist, dass auch Vorhaben gefördert werden, die bereits begonnen und Corona-bedingt abgebrochen werden mussten“, sagt Baumann. „Bei der Entwicklung des Programmes wurden bisherige Erfahrungen und aktuelle Rückmeldungen von Kulturschaffenden miteingearbeitet, um so die Bedürfnisse der Akteure und Kultureinrichtungen erfüllen zu können.“

Seit Juni 2020 konnten bereits 354 Projekte landesweit mit rund 9 Millionen Euro gefördert werden. Baumann ist sich sicher: „Gerade weil die Arbeitssituation noch immer angespannt ist, ist die Unterstützung der Kulturschaffenden in der aktuellen Situation mehr als ein Zeichen, um die gute Arbeit, die in den vergangenen Monaten geleistet wurde, zu unterstützen.“

Bewerbungen für das Programm sind ab sofort möglich. Informationen zu den Ausschreibungen sind auf der Homepage des Kunstministeriums – www.mwk.baden-wuerttemberg.de/de/service/ausschreibungen – zu finden. zg

