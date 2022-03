Kunden vom „Herzstück“ spenden für Flüchtlinge

Schwetzingen. Natalia Aiello mit ihrem Geschäft „Herzstück – das schöne Leben“ in der Carl-Theodor-Straße 29 in Schwetzingen hatte eine tolle Idee. Bei der Stadtmarketing-Aktion „Schwetzingen blüht auf“ startete sie ihre Spendenaktion für die Menschen in der Ukraine und die Geflüchteten.

Eine Woche lang stand die Box nun im Geschäft und es kamen 2000 Euro zusammen, die die Geschäftsfrau nun an die Aktion „Deutschland hilft“ überwiesen hat.

Natalia Aiello war tief erschüttert vom Angriff auf die Ukraine und dem Beginn des Krieges durch Russland. Unschuldige Menschen, Männer, Frauen, Großeltern und die vielen Kinder, die so was erleben müssen, haben ihr leid getan, sagt sie unserer Zeitung.

Die Reaktion sei überwältigend gewesen. Nach dem Zeitungsaufruf seien Schwetzinger spontan vorbeigekommen und hätten gespendet und ihre Solidarität bekundet, sagt sie im Nachhinein. Ihre Mitarbeiterin spendeten den Arbeitslohn am ersten Aktionssamstag und sie habe den Betrag dann noch etwas aufgerundet, so Natalia Aiello. jüg