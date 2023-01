Schwetzingen. Aufgrund einer Betriebsversammlung ist das Kundenforum unseres Verlags in der Carl-Theodor-Straße 2 in Schwetzingen an diesem Mittwoch, 5. Januar, nur von 8 bis 13 Uhr geöffnet. Die Mitarbeitenden sind dann wieder regulär am Montag, 9. Januar, von 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr für die Kunden da.

