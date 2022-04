Kunst lebt, Kunst darf

So mancher mag vielleicht geschockt sein, als er den großen Ausstellungsraum im Xylon-Museum in der Schwetzinger Kronenstraße betritt. Unzählige Werke unterschiedlicher Art an einer Wand drängten sich eng aneinander. Man ist es gewohnt, dass Kunstwerke „atmen“ können, also Platz haben zu wirken. Nicht so hier. Auch so manche Seele ausstellender Künstler mag im ersten Moment gelitten haben, ist doch jedes Werk das nach außen gekehrte Innerste eines Kreativen nun vermeintlich erstickt unter vielem. Neben den Arbeiten bekannter Künstler fanden sich auch solche von Siebtklässlern und Alltagsdruckkunst wie bedruckte T-Shirts, Umhängetaschen, Bierdeckel und ein gerahmter, aufgerissenen Briefumschlag, in dem natürlich ja was vormals gesteckt wurde? Ein bedruckter, inzwischen verschwundener Bogen Briefpapier.

Geht man jedoch ein paar Schritte zurück und betrachtet das als relatives Sammelsurium der Druckkunst Erscheinende als Gesamtkunstwerk, als etwas Neues, als ein Zeichen der Vielfalt, nähert man sich der Ausstellung mit anderen Augen. Das Konzept ist innovativ und lebendig. So lebendig, dass die Ausstellung während der Eröffnung sogar gewachsen ist, weil weitere Kunstwerke in Workshops geschaffen und hinzugefügt wurden.

Kunst lebt. Sie atmet. Kunst darf. Vielleicht nicht alles, aber doch fast. Das ist natürlich Ansichtssache, so wie eine, manchmal erst auf den zweiten Blick sich erschließende, erfrischende Ausstellung wie diese. Eine Intensivierung der Zusammenarbeit des BBK Mannheim mit dem überregional leider immer noch viel zu wenig bekannten Juwel des Xylon-Museums + Werkstätten wäre sicher begrüßenswert, genau wie Otto Mindhoffs Geist zu bewahren und respektvoll mit dem, was er überlassen hat, umzugehen. Dazu gehört, auch Neues zuzulassen. So wie diese Ausstellung.