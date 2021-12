Kurator erklärt Ausstellungsstücke

RAF, NSU und IS stehen für terroristische Gruppen, deren extremistische Propaganda und politische Gewalt die bildenden Künste zu entschiedenen Reaktionen herausfordern. Die noch bis April laufende Ausstellung „MIND-BOMBS“ in der Kunsthalle Mannheim eröffnet eine hochaktuelle künstlerische Perspektive auf die Geschichte und politische Ikonografie des modernen Terrorismus.

Der Kurator der Ausstellung, Dr. Sebastian Baden, gibt in einem Onlinevortrag der Volkshochschule Bezirk Schwetzingen am Dienstag, 14. Dezember, 19 bis 20 Uhr, Einblicke in das kuratorische Konzept und einen Überblick über ausgewählte, in der Ausstellung gezeigte Werke.

Eine Anmeldung bis 10. Dezember ist erforderlich bei der VHS, Telefon 06202/2 09 50. vhs