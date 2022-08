Kurfürstentour durchs Schloss

Das Schwetzinger Schloss prägt bis heute das Stadtbild. Die Sommerresidenz bestimmt nach wie vor die Struktur der Innenstadt. Die „Kurfürstentour“ am Sonntag, 28. August, um 15 Uhr macht an einigen Gebäuden aus der höfischen Zeit halt, und veranschaulicht das Leben in der Sommerresidenz und die Auswirkungen des Wirtschaftsfaktors „Kurfürstlicher Hof“ auf den Marktflecken Schwetzingen.

Startpunkt ist gegenüber der Touristinformation. Erwachsene zahlen 6 Euro, Ermäßigte vier Euro. Die Führungen sind auf Anfrage auch für Gruppen buchbar (90 Euro, maximal 25 Personen).

Anmeldung und weitere Infos bei der Touristinformation Schwetzingen, Dreikönigstraße 3, Telefon 06202/8 74 00, E-Mail touristinfo@schwetzingen.de. zg