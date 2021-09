Kurfürstliche Räume öffnen wieder

Schwetzingen. Nach einer fast anderthalbjährigen Schließung öffnen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg nun wieder die Tore des Schwetzinger Schlosses: Ab diesem Montag, 6. September, können die Besucher die historischen Räume der kurfürstlichen Sommerresidenz entdecken, heißt es in einer Pressemitteilung. Bei Standardführungen, die täglich mehrmals angeboten werden, tauchen die Gäste in die Welt der Schlossbewohnerinnen und -bewohner des 18. und 19. Jahrhunderts ein.

Wie überall im Land gilt für den Zugang zum Schlossmuseum die 3G-Regel: Es muss ein Impf- oder Genesenennachweis beziehungsweise ein negativer Test vorgelegt werden. Außerdem werden die Kontaktdaten in Papierform erfasst, beim Rundgang gilt die Maskenpflicht.

