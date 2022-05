Kurioses über Bäume

Als Oase der Entspannung schuf der badische Gartenbaudirektor 1804 den kurfürstlichen Baumgarten im Schlossgarten Schwetzingen. Am Montag, 6. Juni, um 14.30 Uhr erleben die Gäste der Führung „Gartengenuss aus aller Welt“ die Besonderheiten des Arboretums – und zwar beim Gartenbaden.

Nachdem das Waldbaden bereits in aller Munde ist, laden die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg am Pfingstmontag um 14.30 Uhr ins Arboretum des Schlossgartens ein. Die besondere Führung im Baumgarten neben dem Badhaus präsentiert „Gartengenuss aus aller Welt“ und zeigt die heimischen und exotischen Bäume im Arboretum: Der botanische Rundgang stellt eine Auswahl an Exoten vor, dazu interessante und kuriose Fakten zu jeder Baumart.

Eine telefonische Anmeldung für die Führung ist unter 06221/65 88 80 erforderlich. Erwachsene zahlen 12 Euro, Ermäßigte 6 und Familien 30. Es können 25 Personen teilnehmen. Die Führung dauert etwa eineinhalb bis zwei Stunden, Treffpunkt ist an der Schlossterrasse. Weiterer Termin: Sonntag, 14. August, 14.30 Uhr. zg

