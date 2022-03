Kurpälzer Spezialitäten als Osterpaket

Mit leckeren Spezialitäten der Marke Kurpälzer bietet die Schwetzinger Zeitung Geschenksets für Ostern an – und mit dabei sind tolle neue Produkte, die dieses besondere Stück Heimat noch genussvoller werden lassen. Vor allem Kaffeeliebhaber dürfen sich freuen. Das Sortiment wurde nämlich unter anderem um den der Kurpälzer Kaffee erweitert. Zwei erlesene Kaffee- und zwei Espresso-Röstungen von der Privatrösterei Bonafede aus Hockenheim sind ab sofort erhältlich.

Die Bohnen tragen ein elegant schwarzes (Tüten-)Kleid – das traditionelle Outfit der Kurpälzer Produkte – und kecke Namen: Da wäre die milde Kaffee-Röstung „Luschtwandler“. Sie säurearm und hat nussige sowie malzig schokoladige Noten und kann gut mit Filter oder Frenchpress zubereitet werden. Der kräftige Kaffee „Schlosswächter“ ist würzig und beinhaltet Noten von Zartbitterschokolade.

Die Espresso-Röstungen: Der „Weitblicker“ gefällt jenen, die es kräftiger, intensiver und vollmundiger mögen. Er ist auch ideal für Cappuccino oder Latte Macchiato. Mittelkräftig kommt der „Gaumeschmeichler“ daher mit nussiger, leicht fruchtiger bis würziger Note. Die Espresso-Röstungen sind für die Zubereitung im Herdkännchen, Siebträger und Vollautomat geeignet.

Der Kurpälzer Kaffee, gemahlen oder als ganze Bohne, kostet 12,90 Euro je 500-Gramm-Packung. Er ist wunderbar als Geschenk – für einen selbst, für Familie und Freunde und dann natürlich als schöner Bestandteil eines Pakets – etwa zu Ostern.

Abholen oder versenden lassen

Wie wäre es zum Beispiel mit dem großen Osterpaket? Es beinhaltet: zwei Packungen Kurpälzer Kaffee oder Espresso (aus den vier Sorten zur Auswahl, je 500 Gramm) und eine hübsche Kurpälzer Tasse in elegantem Schwarz. Süß abgerundet wird das Paket mit drei exquisiten Pralinen aus Vollmilchschokolade mit den Füllungen Marc de Champagne, Vanillenugat und Sahnenugat von der Bäckerei Utz aus Schwetzingen. Dieses Paket kostet 31,90 Euro (statt regulär 35,60 Euro).

Das kleine Osterpaket beinhaltet eine Packung Kaffee oder Espresso, die Kurpälzer Tasse sowie Pralinen. Es kostet im Geschenkset 20 Euro (anstatt regulär 22,70 Euro). Die Geschenksets können natürlich auf Wunsch ergänzt werden mit weiteren Kurpälzer Produkten, wie einer Flasche Kurpälzer Spargelschnaps (0,1 Liter) oder Kurpälzer Kirschblütentraum (0,2 Liter, Kirschlikör) für zusätzlich je 7,90 Euro.

Die Pakete können zur Selbstabholung in Schwetzingen, Carl-Theodor-Straße 2, bestellt werden oder an eine Adresse innerhalb Deutschlands versendet werden (zzgl. Versandkosten auf Anfrage). Auf dem Lieferschein kann gerne ein persönlicher Gruß notiert werden, den Sie bei der Bestellung mit angeben können. Bestellungen für Pakete, die noch rechtzeitig vor Ostern versendet werden sollen, müssen bis spätestens Dienstag, 5. April, eingehen.

Oder schauen Sie persönlich vorbei im Kurpälzer Shop der Schwetzinger Zeitung am Schlossplatz, Carl-Theodor-Straße 2, und stellen Ihr eigenes Geschenkset zusammen. Die Öffnungszeiten: Montag bis Freitag, 8 bis 12 und 13 bis 17 Uhr. Bestellung per E-Mail an kurpaelzer@schwetzinger-zeitung.de oder telefonisch unter 06202/205-326. Es gibt auch einen Online-Shop unter meinmorgen.app (Produkte und Angebotspakete können abweichen).

Info: www.schwetzinger-zeitung.de/kurpaelzer