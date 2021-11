Kurpälzer trinken stilvoll

Schwetzingen. Bei der Produktlinie Kurpälzer hat die Schwetzinger Zeitung kräftig aufgerüstet. „Wir haben Kundenwünsche und -ideen aufgegriffen uns unser Sortiment nochmals deutlich vergrößert. Sie können die Freunde der trendigen Linie jetzt ganze Weihnachtspakete zusammenstellen und verschicken oder einfach zur Einladung bei guten Freunden mitbringen“, sagt Geschäftsführer Jürgen Gruler.

Neu im Kundenforum unserer Zeitung am Schlossplatz sind jetzt stilechte Dubbegläser, die eigens fü uns hergestellt wurden. Den Schorle kann man jetzt als echten Kurpälzer Schobbe trinken. Und es gibt gleich noch per Markierung die Hinweise für das korrekte Mischverhältnis von Woi und Wasser. Und „glei nachfülle“ steht auch noch drauf – nicht dass das jemand vergisst.

Das Dubbeglas gibt’s im Kundenforum der Schwetzinger Zeitung in der Carl-Theodor-Straße 2 in Schwetzingen für 5,90 Euro.

Passend dazu gibt’s jetzt auch einen Steinkrug, der das Bier oder den Saftschorle schön lange kühl hält. Drauf ist der Kurpälzer Schriftzug und der Löwe zu sehen. Und der Spruch: „Än Halwe fa dä Dorscht, was drin is, is worscht.“ Unser Tipp dazu. Wer den Krug eine Stunde in den Kühlschrank stellt, bevor er sich ein Kurpfalz-Bräu oder was anderes Leckeres einschenkt, der hat die perfekte Kühlung, die auch im Sommer lange anhält. Der trendige Bierkrug ist für 7 Euro im Verkauf.

