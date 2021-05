Kurpfälzer Bühne bei Schlossplatz-Sause mit dabei

Kinder, wie die Zeit vergeht: Schon zehn Jahre ist es her, dass der Schwetzinger Schlossplatz ein neues Gesicht erhielt. Nach langwierigen Diskussionen und Planungen, insbesondere über die Verkehrsführung vor allem im Bereich des Haupteingangs des Schlosses, konnte sich schließlich die Bevölkerung ein eigenes Bild von der neugestalteten Visitenkarte der Spargelstadt machen – am 7. Mai 2011.

Erhitzte damals noch die Diskussion um Reduzierung auf Schrittgeschwindigkeit die Gemüter, hat sich die Situation inzwischen längst eingespielt und findet heute weitgehende Akzeptanz.

Nicht nur Akzeptanz, sondern große Begeisterung erweckte an diesem Tag auch die Kurpfälzer Bühne Schwetzingen mit einem großen Auftritt. Noch im Jahr zuvor entführte sie ihr Publikum auf den „Spargelmarkt vor 100 Jahren“. Es war das erste eigens zu einem besonderen Anlass geschriebene historische Theaterstück aus der Feder des Autorenduos Barbara Kießling und Hans-Peter Sturm, dem noch viele weitere folgen sollten.

Fand diese Aufführung damals zur Eröffnung des ersten großen Spargelfestes nach dem Zweiten Weltkrieg 2010 auf der damaligen Hauptbühne in der Carl-Theodor-Straße statt, zogen die Akteure ein Jahr später auf die Bühne der Schwetzinger Zeitung auf den Kleinen Planken um.

Original Gedecke auf den Tischen

Die Schwetzinger und ihre Gäste frönten ein Stück lebendige Stadtgeschichte und das fast am Originalschauplatz: „Petticoat und Caprifischer – Kaffeeklatsch im ,Keßler‘“ ließ eine alte Lokalität die Stadt wieder aufleben, das legendäre „Café Keßler“ auf dem Platz der heutigen Sparkasse. Wie schon im Jahr zuvor recherchierten die Autoren mit Unterstützung des Stadtarchivs in der Geschichte jener Zeit. Auch die Auswahl der stilechten Kostüme war obligatorisch, um den Zeitgeist der 1950er Jahre so authentisch wie möglich zu transportieren.

Die Gruppe fand obendrein Unterstützung durch Martin Keßler, der nicht nur als Akteur mitwirkte, sondern auch original Gedecke aus dem Café seiner Vorfahren zur Verfügung stellte. In mehreren Szenen fanden sich verschiedene Gäste unterschiedlicher Couleur im Café ein, so beispielsweise ein Ehepaar aus Freiburg, das die neu gegründeten Festspiele besuchen wollte, ein verliebtes junges Paar, das noch knapp bei Kasse war, ein sonorer Rektor vom Hebel-Gymnasium Schwetzingen und nicht zuletzt eine Runde junger Leute, welche inspiriert von Rudi Schurikes „Caprifischer“ sehnsüchtig von einem Urlaub im fernen Italien träumten, sich aber letztlich mit den Fluten des neu eröffneten Schwetzinger Freibades begnügen mussten.

Das lange Warten

Aber da gab es ja auch noch ein reichhaltiges Kinoprogramm – was lief zum Beispiel gerade im „Rex“ oder in den „NT-Lichtspielen“? Die Wahl fiel letztlich aufs „Capitol“ mit dem neu erschienenen Film „Bei mir nicht“ mit Clark Gable und Lilli Palmer.

Das waren noch Zeiten . . . Genau diese Zeit ließ die Kurpfälzer Bühne schon ein Jahr später erneut aufleben, denn schon im März 2012 präsentierten sie eine bunte 1950er Jahre Revue in der „Alten Wollfabrik“ mit rund 65 Akteuren.

Und heute? Wie so viele kulturelle Institutionen warten die Akteure der munteren Gruppe auf jene Zeiten, die ein uneingeschränktes Zusammenkommen ermöglichen, um recht bald wieder in eine neue Theatersaison starten zu dürfen. Und damit sind sie nicht allein . . .