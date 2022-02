Kurs zum Meisterbrief

Wie heißt es so schön: Übung macht den Meister. Die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald macht sie auch. In ihren Meistervorbereitungskursen wird gezielt auf eine umfassende Kombination von Theorie und Praxis gesetzt, um die Teilnehmer ans Ziel zu führen, heißt es in einer Pressemitteilung. Übung ist auch dabei ein entscheidender Part, um am Ende den Meister „zu machen“.

Lohnend ist der Weg allemal. Denn der Meisterbrief ist nach wie vor das Qualitätssiegel Nummer Eins. Darüber hinaus bereitet die Qualifikation zum Meister optimal darauf vor, einen Handwerksbetrieb selbständig zu führen und Lehrlinge auszubilden.

Aktuell bietet die Bildungsakademie der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald die Meistervorbereitung Teil III zu den Themenschwerpunkten Betriebswirtschaft und Recht an. Der Lehrgang findet vom 5. März bis 19. November jeweils samstags von 8.30 bis 16 Uhr sowie eine Woche im September in Vollzeit statt. Inhalte sind die Logik und Abfolge von Arbeits- und Geschäftsprozessen.

Weitere Informationen, auch zu Fördermöglichkeiten sowie Anmeldung beim Bildungsservice der Handwerkskammer Mannheim Rhein-Neckar-Odenwald unter Telefon 0621/18 00 22 29 oder per E-Mail: bildungsservice@hwk-mannheim.de. zg

Info: Eine Übersicht über Bildungsangebote gibt es unter www.hwk-mannheim.de/kurssuche