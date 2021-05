Kurse und Vorträge wieder in Präsenz möglich

Viele Vorträge und Kurse der Volkshochschule (VHS) können ab Montag, 7. Juni, wieder in Präsenzform besucht werden. Daneben gibt es weiterhin zahlreiche Online-Formate, so heißt es in einer Pressemitteilung. Das aktuelle Kursangebot für die kommenden Monate ist unter www.vhs-schwetzingen.de eingestellt. Damit sich alle sicher fühlen können, gelten weiterhin die üblichen Hygienevorschriften.

Die Teilnahme am Präsenzunterricht ist möglich mit Vorlage der Bescheinigung über einen negativen Corona-Schnelltest („Bürgertest“, kein Selbsttest), der nicht älter als 24 Stunden ist oder mit der einmaligen Vorlage des kompletten Covid-19 Impfschutzes oder mit dem ärztlichen Nachweis einer Genesung nach einer Covid-19 Erkrankung.

Die folgenden Angebote – auch schon vor dem 7. Juni – finden wieder in Präsenz statt:

Gesprächskreis für pflegende Angehörige: Information – Gespräch – Begegnung. Mittwoch, 2. Juni, 19 bis 20.30 Uhr, Schwetzingen, Hebelhaus. Eintritt frei.

Mit dem Smartphone durch den Wald: Mit dem Smartphone wird die umgebende Natur und der Schwetzinger Wald erkundet und geschaut, was da alles wächst und blüht. Nach der Erklärung der wichtigsten Funktionen der Bestimmungs-App können Wildpflanzen, Bäume und Gräser bestimmt werden. Zur Abrundung des Kurses werden Fragen beantwortet: Wie kann ich meine Bilder und Ergebnisse speichern, wie kann ich sie ausdrucken und wie kann ich sie anderen Personen mitteilen? Den Treffpunkt und weitere Infos erfahren die Teilnehmer bei der Anmeldung. Mittwoch, 2. Juni, 9.30 bis 11 Uhr. Anmeldung bis 31. Mai.

Städtereise durch die Lombardei – Land und Leute: Die Lombardei ist eine der größten und bevölkerungsreichsten Regionen Italiens. Ihr Gebiet erstreckt sich von den Alpen bis zur Poebene und hier finden sich Zeugnisse einer äußerst interessanten Vergangenheit. Im Vortrag werden einige der außerordentlich schönen kleineren Städte, regelrechte Juwelen, und manche interessanten Seiten ihrer vielfältigen Geschichte präsentiert. Freitag, 11. Juni, 19 bis 20.30 Uhr in der VHS. Anmeldung bis 7. Juni.

Autogenes Training – Grundkurs: Autogenes Training ist eine Technik der Entspannung und Selbstberuhigung. Regelmäßiges Üben kann helfen, ausgeglichener und gelassener zu werden, Stresssituationen besser zu bewältigen. Achtmal montags, ab 21. Juni, 20 bis 21.30 Uhr. Anmeldung bis 16. Juni.

Progressive Muskelentspannung: Wirksam locker lassen mit PME nach Jacobson. Zwischen äußeren Muskelverspannungen und innerer, seelischer Anspannung besteht ein enger Zusammenhang. Mit diesem Verfahren können Sie durch Entspannung der wichtigsten willkürlichen Muskeln bis hin zur Ganzkörperentspannung mit innerer Gelöstheit den alltäglichen Stress- und Belastungsreaktionen entgegenwirken. Achtmal montags, ab 21. Juni, 18.45 bis 19.45 Uhr. Anmeldung bis 16. Juni. zg