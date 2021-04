Kurz oder lang – be happy

Don’t worry – be happy, so zitierte vor vielen Jahren Gerhard Stratthaus mit einem Sommerhit das Lebensmotto des Malers Bernhard Becker. Es war bei einer Feier an einem sonnigen Tag im Palais Hirsch. Der Bericht über die Bildergabe (über 560 Werke sind jetzt gesichert) erinnerte mich an die Veranstaltung und dieses Detail der kurzweiligen Rede. Vielleicht ging es beim Lesen einigen damaligen Teilnehmern auch so.

Gerhard Stratthaus ist einer der sehr guten Redner, dem es gelingt, seine Anliegen informativ und ernsthaft, aber auch mit einer gewissen sprachlichen Leichtigkeit zu vermitteln. „Lange Rede, kurzer Sinn, in der Kürze liegt die Würze oder Eure Rede sei ja, ja, nein, nein, was darüber ist, das ist vom Übel.“ Über Reden und Redner gibt es viele Sinnsprüche. In Zeiten von Krisen oder heraufziehenden Wahlkämpfen kann man sie wieder beobachten, die mehr oder weniger geglückten Versuche, mit besonderen Reden zu überzeugen.

Auch Vorstände und Trainer von Bundesligavereinen melden sich mit Wortbeiträgen, bei denen man denkt, hätten sie doch bloß geschwiegen. Einmal gar nichts zu sagen oder sich kurz zu fassen, ist nicht so leicht. Journalisten kennen das aus der täglichen Arbeit und Leserbriefschreiber beim Verfassen ihrer Beiträge: Sinnvoll kürzen ist schwieriger, als drauflosschreiben, will man doch so viel mitteilen. Dabei wird oft nicht an die „Empfänger“ gedacht, die verstehen und im Idealfall die „Botschaften“ nicht gleich wieder vergessen sollen. Möge von einigen guten Reden etwas überdauern.