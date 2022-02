Das ARD-Boulevard-Magazin „Brisant“ sendet am Sonntag, 20. Februar, 17 Uhr, einen Beitrag mit dem in Brühl lebenden Sänger Laith Al-Deen anlässlich seines 50. Geburtstag, der am Sonntag ist. Aufgezeichnet wurde der Beitrag am Donnerstag im Schwetzinger Schloss – im Rokokotheater und im Mozartsaal.

Im Gespräch erzählt Laith Al-Deen über seinen Werdegang als Musiker und wie es ist jetzt

...