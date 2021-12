Land erhöht Förderung fürs Theater

Endlich mal eine gute Nachricht für das Theater am Puls in Schwetzingen: Dank eines gemeinsamen Haushaltsantrags der Landtagsfraktionen der Grünen und der CDU wird es für das private Theater im Jahr 2022 mehr Geld vom Land geben. 20 000 Euro gibt es zusätzlich, womit die ursprünglich geplante Fördersumme von 15 000 Euro auf insgesamt 35 000 Euro steigt.

Dies hat der Finanzausschuss des Landtags in seinen Beratungen zum Staatshaushalt 2022 entschieden. Die Förderung steht unter dem Vorbehalt des formellen Beschlusses durch das Parlament Ende Dezember. Die hiesigen Landtagsabgeordneten Andreas Sturm (CDU) und Dr. Andre Baumann (Grüne) freuen sich über die Förderung des Theaters am Puls, wie sie in einer gemeinsamen Pressemitteilung verlautbaren lassen.

„Das Theater am Puls ist eine feste und unentbehrliche Institution im Schwetzinger Kulturbetrieb und in der Region. Es ist wichtig, diese wertvolle Arbeit zu fördern – gerade in der Pandemie, in der die Kulturschaffenden schon viele Einschränkungen hinnehmen mussten“, so Andreas Sturm. Dieser hatte bei einem Gespräch im Juni Theaterintendant Joerg Steve Mohr versprochen, sich in Sachen Förderung beim Land stark zu machen. Damals wies Mohr – wie auch schon so oft davor bei anderen Mandatsträgern – darauf hin, dass das Land Baden-Württemberg bei der seit Jahren angestrebten Zwei-zu-Eins-Förderung zwischen Stadt und Land mit seinen aktuellen Zuschüssen deutlich hinter diesem Ziel zurückbleibe (wir berichteten mehrfach).

Angemessene Bezahlung wichtig

Dr. Andre Baumann von den Grünen erklärt: „Ich schätze die Arbeit des Theaters am Puls sehr und freue ich mich darum über die zusätzliche Förderung, die hier sehr gut angelegt ist. Denn was dieses kleine städtische Theater auf die Beine stellt, ist der Wahnsinn und verdient Unterstützung.“

Die nichtstaatlichen Bühnen in Baden-Württemberg erfüllen einen wichtigen kulturpolitischen Auftrag. „Um diesen umzusetzen, sind eine angemessene Bezahlung sowie faire Vergütung von Künstlerinnen und Künstlern unerlässlich“, erklärt Baumann. zg/kaba