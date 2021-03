Für den Zeitraum vom 11. Januar bis 22. Februar erlässt die Stadt nach dem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats wie erwartet den Eltern die Gebühren für den Kindergarten Spatzennest sowie für die außerschulische Betreuung (wir berichteten).

Auch die Gebühren für Kindergärten, Krippen und für die Kindertagespflege in sonstiger Trägerschaft werden von den jeweiligen Einrichtungen erstattet. Die Stadt gleicht den konfessionellen und sonstigen Trägern den durch den Gebührenerlass entstandenen Verlust aus (wir berichteten). Die Gebühren für die außerschulische Betreuung werden ab dem 22. Februar nur anteilig in Höhe von 50 Prozent erhoben, da die Betreuung durch das Wechselunterrichtsmodell nur an den Präsenztagen genutzt werden kann. Die Essensgebühren werden für die Zeiträume, in denen keine Betreuung stattgefunden hat, anteilig zurückerstattet. Durch diesen Gebührenerlass entstehen geschätzte Kosten in Höhe von 255 000 Euro. Das Land übernehme laut Oberbürgermeister Dr. René Pöltl 80 Prozent dieser Kosten, so dass auf die Stadt Schwetzingen noch ein Anteil von etwa 51 000 Euro entfalle. ali/zg