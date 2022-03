Landesgartenschau 2027 in Neustadt/Weinstraße - Speyers Bewerbung gescheitert

Neustadt/Mainz/Speyer. Neustadt an der Weinstraße wird Ausrichter der rheinland-pfälzischen Landesgartenschau 2027. Wie das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau mitteilt, hat sich die Stadt gegen sechs weitere Orte durchgesetzt. Das Bewerbungskonzept von Neustadt/Weinstraße legt einen Schwerpunkt auf die Grün- und Aufenthaltsaufwertung. Die Gartenschau soll eine ökologische Aufwertung der Naturräume bei gleichzeitiger Schaffung sozialer Angebote durch Freizeit- und Naherholungsbereiche für unterstützungsbedürftige Stadtteile herbeiführen.

Deponieberg soll rekultiviert werden

Laut Pressemitteilung lautet das Leitbild der Veranstaltung "Sprung ins Grüne". Ein grüner Naherholungsort soll entstehen. Mittelpunkt des Areals soll der rekultivierte Deponieberg werden, von dem sich eine neue 360-Grad-Perspektive über das Landesgartenschaugelände, dem Stadtgebiet bis zum Haardtrand und die Rheinebene eröffnet.

„Wir freuen uns auf die Landesgartenschau 2027 in Neustadt an der Weinstraße. Und wir sind ebenso begeistert von den weiteren fünf Bewerbern. Alle haben zukunftsweisende Ideen für ihre Städte oder Regionen vorgelegt. Die Entscheidung ist dem Ministerrat nicht leichtgefallen“, sagten Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt.

Das Bewerbungsverfahren zur Landesgartenschau startete im Januar 2020 und endete Mitte Oktober 2021. Auch die Städte Bitburg, Bendorf, Speyer und Mainz sowie die Region Mittelmosel hatten sich beworben.

Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler zur Entscheidung: „Natürlich sind wir enttäuscht, dass wir den Zuschlag für die Landesgartenschau 2027 nichterhalten haben, aber die Konkurrenz war stark – alle Kommunen haben dem Land hervorragende Bewerbungen vorgelegt. Für das Land Rheinland-Pfalz ist es großartig, dass es gleich sechs starke Bewerbungen gab. Das ist alles andere selbstverständlich und zeigtdas Engagement der rheinland-pfälzischen Kommunen im Bereich der nachhaltigen und zukunftsorientierten Stadtentwicklung. Von unserem Konzept, das mit viel Herzblut und Leidenschaft für die Sache erarbeitet wurde, bin ich nach wie vor überzeugt. Vor allembin ich froh, dass wir damit eine Basis für die Quartiersentwicklung im Norden geschaffen haben, die uns die Stoßrichtung für die kommenden Jahre vorgibt. Die Arbeit war also keineswegs umsonst, denn auch ohne Landesgartenschau 2027 werden wir verschiedenePunkte aus dem Konzept umsetzen. So sollen beispielsweise im Norden der Stadt großzügig Flächen entsiegelt und ein Park geschaffen werden, der als grüne Lunge des Quartiers fungieren soll. Mein Dank gilt meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in kürzester Zeit viel Zusatzarbeit geleistet und ein Konzept auf die Beinegestellt haben, von dem unsere Stadt langfristig profitieren wird. Ihr Einsatz kann ihnen insbesondere mit Blick auf die teils unsachliche Kritik von außen nicht hoch genug angerechnet werden. Der Stadt Neustadt gratulieren wir ganz herzlich und wünschen eine spannende Vorbereitungszeit sowie viel Erfolg bei der Umsetzung ihres Konzepts.“