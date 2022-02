Landespreis für Vorbilder

Zum 14. Mal schreiben das Land Baden-Württemberg und die L-Bank gemeinsam den Landespreis für junge Unternehmen aus. Gesucht werden unternehmerische Vorbilder für eine zukunftsfähige und klimaneutrale Gesellschaft. Bewerbungsschluss ist dieser Montag, 21. Februar.

Vorbilder für den zweijährlich vergebenen Landespreis können alle sein, die gemeinschaftlich oder selbstständig mit einem guten Geschäftskonzept ein junges Unter-nehmen führen oder einen etablierten Betrieb übernommen haben. Unternehmer, die mit einer innovativen Dienstleistung oder einem neuartigen Verfahren aussichtsreich gestartet sind, die wirtschaftlich erfolgreich und mit ökologischem Weitblick handeln, die die Chancen der Digitalisierung nutzen oder sich mit ihrem sozialen Einsatz nachhaltig für ein lebenswertes Miteinander einsetzen.

Nach 2011 gegründet

Teilnehmen können Unternehmen aller Berufe und Branchen, die nach 2011 gegründet oder übernommen haben, Bilanzzahlen für mindestens drei Jahre vorweisen können und ihren Sitz in Baden-Württemberg haben. Die drei Erstplatzierten erhalten Geldpreise in Höhe 40 000 Euro, 30 000 Euro und 20 000 Euro. Die Preise werden bei einem Festakt am 11. Oktober in Stuttgart überreicht.

Bewerbungen sind möglich unter landespreis-bewerben.de zg