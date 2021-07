Landratsamt: Besucher dürfen wieder in die Sprechstunden

Kreis. Die sinkenden Inzidenzzahlen gepaart mit steigenden Impfquoten sorgen dafür, dass analog zu den Lockerungen im öffentlichen Leben auch im Landratsamt der Dienstbetrieb wieder den Entwicklungen angepasst wird. „Unser Selbstverständnis als öffentliche Behörde ist es, nah an unseren Kunden dran zu sein. Der Dienstbetrieb ist daher künftig wieder stärker darauf ausgerichtet, für die Einwohner des Landkreises persönlich ansprechbar zusein – natürlich unter Beachtung der gängigen Hygiene- und Abstandsregeln“, sagt der Leiter des Haupt- und Personalamts Lukas Würtele.

Konkret bedeutet dies, dass der Publikumsverkehr überwiegend terminbasiert erfolgt. Vereinbarungen für persönliche Vorsprachen in den Ämtern des Kreises sind telefonisch unter der Behördennummer 115 oder online unter www.rhein-neckar-kreis.de/termine möglich – so können Besucherströme kanalisiert und Wartezeiten vermieden werden.

Im Gebäude Maske tragen

Symbolfoto: Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis in Heidelberg. © Rothe

In wichtigen Anliegen ist eine persönliche Vorsprache ab sofort aber auch ohne Termin wieder möglich. Zudem ist die Tiefgarage im Heidelberger Haupthaus in der Kurfürsten-Anlage 38-40 wieder für Besucher geöffnet. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (OP- oder FFP2-Maske) ist in allen Dienstgebäuden Pflicht.

Übrigens kann in manchen Fällen auf Behördengänge sogar ganz verzichtet werden: Im Serviceportal Baden-Württemberg www.service-bw.de stehen bereits viele Online-Dienste für bestimmte Verwaltungsdienstleistungen zur Verfügung.

Digital beantragt werden können beim Rhein-Neckar-Kreis beispielsweise schon heute der Schwerbehindertenausweis, die Hilfe zur Pflege oder BAföG. Benötigt wird hierfür lediglich ein kostenfreies Servicekonto. Zukünftig sollen weitere Online-Services folgen. Das Onlinezugangsgesetz (OZG) verpflichtet Bund, Länder und Kommunen ihre Verwaltungsleistungen bis zum Jahr 2022 auch digital zur Verfügung zu stellen. zg