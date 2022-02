Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises wegen Serverproblemen nicht erreichbar

Rhein-Neckar. Wegen Serverproblemen sind das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises sowie seine Außenstellen am Montag weder telefonisch noch per Mail erreichbar. Das teilte das Amt am Nachmittag mit. Außerdem komme es wegen eines Server-Ausfalls im Testzentrum in Reilingen derzeit zu großen Verzögerungen. Wer für heute noch einen Termin gebucht hat, könne nach Angaben des Landratsamtes morgen ohne Termin ins Testzentrum fahren oder voraussichtlich ab dem morgigen Dienstag, über die Hotline 06221/5221881, einen neuen Termin buchen.

