Landratsamt in Heidelberg setzt Zeichen für Diversität

Heidelberg/Schwetzingen. Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis setzt ein Zeichen für Vielfalt – sowohl am Arbeitsplatz als auch in der Gesellschaft

Seit zehn Jahren gibt es den Deutschen Diversity-Tag. Aus diesem Anlass veranstaltet das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises am Dienstag, 31. Mai, eine interne Aktion für die Mitarbeitenden der Verwaltung und setzt mit dem Hissen der Diversity- und Regenbogen-Flaggen ein klares Zeichen für Vielfalt, Toleranz und Zusammenhalt. „Gerade in Anbetracht aktueller gesellschaftlicher und politischer Entwicklungen ist es wichtig, Stellung zu beziehen und die Chancen von Vielfalt öffentlich hervorzuheben“, erläutert Landrat Stefan Dallinger in einer Pressemitteilung.

In der Woche nach dem bundesweiten Aktionstag werden im Haupthaus des Landratsamts in Heidelberg sowie in der Außenstelle in Wiesloch verschiedene Flyer zum Thema Diversity ausgelegt. Die Mitarbeitenden können diese sammeln, sich mit dem Thema Diversity vertraut machen und rückmelden, wie viele Flyer sie gefunden haben. Als Anreiz erhalten alle Teilnehmenden im Anschluss eine kleine Aufmerksamkeit. Außerdem wird unter denjenigen, die alle Flyer gefunden haben, ein Los der Aktion Mensch-Lotterie verlost.

Auch das Welcome Center Rhein-Neckar und die Kontaktstelle Frau und Beruf Mannheim – Rhein-Neckar-Odenwald beteiligen sich am 10. Deutschen Diversity-Tag und laden Unternehmen aus der Region zum Fachgespräch „Zukunftsthema Diversity & Inclusion“ ein. Trends wie der demografische Wandel, Digitalisierung und gesellschaftliche Veränderungen sind gleichzeitig eine große Herausforderung, aber auch eine große Chance! Die Vielfalt in Unternehmen zu fördern, stellt dabei einen Motor für Innovationen dar und kann so zu langfristigen Erfolgen führen.

Wie das gelingen kann, soll das Online-Fachgespräch klären, das am Diversity-Tag selbst am 31. Mai um 15 Uhr stattfindet.

Interessierte können sich online über die Seite https://eveeno.com/177690632 anmelden.