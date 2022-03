Landratsamt passt Anzahl der Impftermine ab Sonntag an Nachfrage an

Rhein-Neckar. Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis passt die Anzahl der Impftermine ab kommenden Sonntag, 3. April, an den tatsächlichen Bedarf an. Das geht aus einer Pressemitteilung vom Mittwoch hervor. Grund hierfür sei nach Doreen Kuss, der Gesundheitsdezernentin des Kreises, die abnehmende Nachfrage nach Impfungen.

Am Standort Bammental können demnach ab Sonntag Impftermine für den Montagvormittag oder den Dienstagnachmittag gebucht werden. In Heddesheim wird Mittwochvormittag oder Donnerstagnachmittag geimpft. Auch in Wiesloch wird nur noch an zwei Tagen in der Woche geimpft: Nämlich montagnachmittags und freitagvormittags. In Eberbach hingegen werden Impftermine für Dienstagvormittag und Donnerstagnachmittag vergeben. Hierbei sind die Standorte vormittags von 8.30 Uhr bis 14 Uhr und nachmittags von 13 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. In Heidelberg können sich Impfwillige montags, dienstags, freitags und samstags in der Zeit von 7 Uhr bis 20 Uhr impfen lassen. Zur gleichen Zeit wird in Sinsheim von Mittwoch bis Samstag geimpft.

Die Impfangebote in Bammental, Heddesheim und Wiesloch werden laut der Pressemitteilung voraussichtlich Ende April 2022 eingestellt. Mit den danach verfügbaren Kapazitäten sollen dann die die Impfstützpunkte in Heidelberg, Sinsheim und in Eberbach betrieben werden – allerdings unter entsprechend eingeschränkten Öffnungszeiten. An den Osterfeiertagen bleiben die Impfstützpunkte geschlossen.

