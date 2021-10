Landtagsabgeordneter Baumann begrüßt Lockerung der Maskenpflicht

Schwetzingen. „Die Maskenpflicht in den Schulen wird gelockert. Das ist aus pädagogischer Sicht sinnvoll. Dennoch müssen wir alles dafür tun, um das Virus einzudämmen. Impfen ist ein wichtiger Baustein dafür“, schreibt Dr. Andre Baumann in einer Pressemitteilung.

„Ich bin froh, dass wir von der Maskenpflicht in Schulen vorsichtig Abstand nehmen können“, so der Landtagsabgeordnete der Grünen weiter. „In den vergangenen Wochen haben sich immer wieder Eltern bei mir gemeldet, die meisten mit der Bitte, die Maskenpflicht in Schulen fallen zu lassen. Allerdings wurden auch Sorgen ob der geplanten Lockerungen ausgedrückt, da auch Kinder schwer an Covid erkranken können.“ Das baden-württembergische Kulturministerium hat entschieden, dass ab dem 18. Oktober die Maskenpflicht an Schulen vorsichtig gelockert werden soll. „Wer am Platz sitzt, kann die Maske absetzen, wer aufsteht, rumrennt oder zur Tafel geht, hat die Maske dann wieder auf“, erklärt Baumann. „Masken stören gerade beim Erlernen von Fremdsprachen und bei der Kommunikation in der Grundschule, wo Mimik und Körpersprache besonders wichtig sind. Darum ist die Lockerung aus pädagogischer Sicht sinnvoll.“

Die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig Präsenzunterricht für den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler und die Bildungsgerechtigkeit ist. „Der Schulbesuch ist wichtig für das emotionale und sozialeWohlergehen von Kindern und Jugendlichen und für gute Lernangebote“, sagt Baumann. Er appelliert außerdem an die Erwachsenen, sich impfen zu lassen. „Kinder und Jugendliche haben im vergangenen Jahr viel erdulden müssen, damit haben sie sehr dazu beigetragen, dass wir Erwachsene geschützt wurden. Jetzt gilt es, etwas zurückzugeben. zg