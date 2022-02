Landtagsabgeordneter und Weinheimer Stadtrat Uli Sckerl gestorben

Weinheim. Uli Sckerl ist tot. Der aus Weinheim kommende Politiker hatte Mitte Januar eine Krebserkrankung öffentlich gemacht. Nun ist er im Alter von 70 Jahren verstorben. Das bestätigte seine Wahlkreisreferentin Fadime Tuncer gegenüber dieser Redaktion.

Der Grünen-Politiker war seit 2006 Mitglied des baden-württembergischen Landtags und gewann bei den Landtagswahlen 2016 und 2021 das Direktmandat im Wahlkreis Weinheim. Sckerl war auch Mitglied des Stadtrats in Weinheim.

In seiner Zeit als Landtagsabgeordneter war Sckerl stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Parlamentarischer Geschäftsführer, innenpolitischer Sprecher seiner Fraktion sowie Vorsitzender des Arbeitskreises Innenpolitik.

Sckerl war auch kommunalpolitisch engagiert. Seit 1984 gehörte er dem Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises an. Zunächst war der gebürtige Weinheimer Mitglied des Gemeinderats von Hirschberg (1989-1998). Nach seinem Umzug zurück in seine Heimatstadt Weinheim engagierte er sich in der Wählergemeinschaft Grüne/Alternative Liste (GAL) und wurde 2004 in den Gemeinderat gewählt. 2009 und 2014 erfolgte jeweils die Wiederwahl.

Uli Sckerl war verheiratet und hatte zwei Kinder.