Landtagsbesuch für Jugendliche

Region. Landtagsvizepräsident Daniel Born (SPD) bietet am 3. und 10. Dezember Demokratie-Touren für Jugendliche aus seinem Landtagswahlkreis Schwetzingen sowie seinen Betreuungswahlkreisen Bruchsal, Wiesloch und Enz an. „Einige kennen den Landtag aus den Nachrichten – andere verfolgen ihn unter dem Hashtag #landtagliebe. Für mich ist die Herzkammer unserer baden-württembergischen Demokratie mein Arbeitsplatz und ich freue mich immer, wenn mir Besucher aus meinem Wahlkreis und aus meinen Betreuungswahlkreisen über die Schulter schauen“, so Born.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Idee der Tour für Jugendliche kam Born in einem seiner regelmäßigen Gespräche mit Xenia Rösch, der Vorsitzenden der Rhein-Neckar-Jusos. „Wir freuen uns, den Jugendlichen bei uns so ein Angebot machen zu können, denn Demokratie lebt vom Mitmachen“, so Rösch. Zum kostenlosen Programm gehören Busfahrt, Besuch des Landtags und ein Gespräch mit Born, ein Mittagessen im Restaurant „Plenum“ sowie ein Besuch des Lern- und Gedenkorts „Hotel Silber“. Abgerundet wird das Programm mit einem Empfang auf der SPD-Dachterrasse.

Auch für andere Altersgruppen

Anmelden können sich Jugendliche zwischen 14 und 27 Jahren per E-Mail an daniel.born@spd.landtag-bw.de oder 06205/383 24. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 30. November.

Selbstverständlich finden auch regelmäßig Demokratie-Touren für Mitbürger aller Altersgruppen statt. Wer hieran Interesse hat, meldet sich gerne ebenfalls unter den genannten Kontaktdaten. zg