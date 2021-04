Landtagspolitiker der Region Schwetzingen zur Corona-Notbremse

Schwetzingen/Region. Die Änderung des Infektionsschutzgesetzes (IfSG), die von der Bundesregierung eingeleitete einheitliche Notbremse für alle Bundesländer, löst widersprüchliche Meinungen aus. Während die einen sie als klare Regel mit effizientem Nutzen zur Eindämmung der Pandemie ansehen, rufen andere zu Protesten auf, verfassen Petitionen und Briefe, auch an die Bundestagsabgeordneten.

AdUnit urban-intext1

Kopien dieser Briefe werden als E-Mails an deutsche Zeitungsverlage gesendet – auch an unseren. Mit der bevorstehenden Änderung des IfSG schieße „der Bund hier deutlich über alle Verhältnismäßigkeitsgrenzen hinaus“, heißt es darin, von menschenverachtender Politik der Regierung wird gesprochen.

© Büro Daniel Born

„Unser Problem ist nicht die Existenz des Virus – unser Problem sind die menschenverachtenden Maßnahmen mit den verheerenden Folgen für die Menschen in diesem Land!“ und es wird aufgefordert, sich unter anderem folgende Fragen zu stellen: „Wer sind die Gewinner der Krise?“ „Warum hält die Bundesregierung so starr an ihren Inzidenzen fest?“ „Warum werden zahlreiche wissenschaftliche Studien, die viele dieser Maßnahmen widerlegen, ignoriert?“ „Warum wird Kindern und Jugendlichen bewusst Schaden durch die Maßnahmen zugefügt?“ „Warum wird den Menschen dieses Landes alles genommen, was das Leben lebenswert macht – doch nicht nur wegen eines angebliche gefährlichen Virus?“

Mehr zum Thema Rhein-Neckar-Kreis Regelungen der Landes-Notbremse treten ab Mittwoch in Kraft Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel In Interview Welde-Geschäftsführer über die Brauerei während Corona Mehr erfahren Bildung in Corona-Zeiten So läuft das Abitur an Schwetzinger Gymnasien Mehr erfahren

In anderen E-Mails an die Redaktion, die im Vergleich zu den oben genannten keine beziehungsweise nur anonyme Absender haben, wird die freie Presse angegriffen und als unkritisches Sprachrohr in Bezug auf die Corona-Verordnungen dargestellt, was dieser Verlag mit seiner von Beginn an kritischen Berichterstattung in diesem Zusammenhang klar von sich weist. Im Gegenteil: Wir versuchen genau mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, die uns als unkritisch bezeichnen. Öffentlich in Erscheinung wollte davon bislang noch niemand treten. Doch wir sind hier, wir sind gesprächsbereit: Telefon 06202/205-300, sz-redaktion@schwetzinger-zeitung.de.

AdUnit urban-intext2

Gesprächsbereit sind auch hiesige Vertreter beziehungsweise künftigen im Landtag, die wir zur Notbremse befragt haben.

Wie stehen Sie persönlich zur Notbremse?

AdUnit urban-intext3

Daniel Born (SPD): Die Rückmeldungen, die ich von den Intensivstationen bekomme, sind schockierend. Wir müssen noch einmal mit voller Kraft die Notbremse ziehen, um Leben zu retten. Diese Bremse muss klar, einheitlich und lebensnah sein, damit sie funktioniert. Und wichtig ist, dass auch die sozialen und ökonomische Folgen der Bremse im Blick bleiben.

AdUnit urban-intext4

Andreas Sturm (CDU): Eines vorweg: Die Corona-Pandemie fordert uns alle seit über einem Jahr in ganz besonderem Maße. Wir alle wollen zur Normalität zurück und das am liebsten heute. Wenn wir uns aber vor Augen führen, dass es in Deutschland bislang rund 80 000 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus (Covid-19) gab und dass unserem Gesundheitssystem die Überlastung droht, geht an der Fortführung von entsprechenden Maßnahmen kein Weg daran vorbei. Hierzu gehört auch die sogenannte Bundes-Notbremse. Grundsätzlich halte ich es für sinnvoll, wenn es bundeseinheitliche Regelungen gibt.

Manfred Kern (Grüne): Ich verstehe, dass es angesichts der steigenden Inzidenzwerte Handlungsbedarf gibt, um die Zahlen wieder zu senken und unser Gesundheitssystem zu entlasten. Hierfür ist die Notbremse ein gutes Mittel, da sie schnell umsetzbar ist und es klare Regelungen gibt, ab welchem Inzidenzwert sie gilt. Auch wegen der britischen Variante des Virus ist das Tempo der Pandemie nicht zu unterschätzen. Deshalb muss die beschlossene Notbremse in den betroffenen Land- und Stadtkreisen konsequent umgesetzt werden.

Ist eine nächtliche Ausgangssperre in dieser Form gerechtfertigt?

Daniel Born: Nein, denn spazieren gehen, joggen oder mit dem Fahrrad ne Runde drehen, trägt zum Infektionsgeschehen nullkommanull bei. Es muss bei der Notbremse nicht nur für jeden nachvollziehbar sein was gilt, es muss auch nachvollziehbar sein, warum das gilt. Und das erfüllt eine allgemeine Ausgangssperre nicht. Ich finde es gut, dass hier im Bund noch einmal nachgebessert wird.

Andreas Sturm: Die nächtliche Ausgangssperre ist meines Erachtens schwer vermittelbar. Ich glaube auch nicht, dass sie – mit Blick auf die Verhältnismäßigkeit des Grundrechtseingriffs – einer juristischen Überprüfung standhielte. Es wäre nach meiner Überzeugung wichtiger, sich an die aktuellen Bestimmungen zu privaten Treffen zu halten.

Manfred Kern: Man muss die Ausgangsbeschränkung im Land differenziert betrachten. In einigen Städten und Regionen sind beispielsweise bis 23 Uhr noch Spaziergänge erlaubt. Den Menschen allerdings komplett zu untersagen, nach 21 Uhr das Haus alleine zu verlassen, darüber sollte man reden. Bisher hat es jedoch noch kein Land geschafft, die britische Virusvariante gänzliche ohne Ausgangsbeschränkungen in den Griff zu bekommen. Hinzu kommt, dass es schwer ist, einzelne Maßnahmen zu beurteilen, da stets die Kombination der einzelnen Komponenten den Erfolg bestimmt.

Sind die Maßnahmen der Notbremse in dieser Form überhaupt sinnstiftend?

Daniel Born: Wir können Corona nur durch Impfen besiegen. Dass die Kretschmann-Regierung im Land hier derart chaotisch und ohne Ehrgeiz agiert hat, ist ein unentschuldbares Versagen. Bis wir geimpft sind, hilft nur die Reduktion von sozialen Kontakten und unter diesen Gesichtspunkten müssen alle Maßnahmen der Notbremse bewertet werden.

Andreas Sturm: Klar ist: Wenn Regeln nicht nachvollziehbar sind, mit der Lebenswirklichkeit nichts zu tun haben oder dem gesunden Menschenverstand entgegenlaufen, dann riskiert die Politik, dass sie die notwendige Akzeptanz verliert und dass die aufgestellten Regeln nicht eingehalten werden. Ein Beispiel hierfür ist für mich die Schließung des Schwetzinger Schlossgartens gewesen. Ein weiteres Beispiel: Wenn der Einzelhandel schließen muss, aber in den Supermärkten Kleidung oder Schuhe verkauft werden dürfen, dann stehe ich da uneingeschränkt hinter den Forderungen der Einzelhändler, um deren Existenzen es geht, und die hervorragende Hygienekonzepte vorzuweisen haben.

Manfred Kern: Auch hier muss man sich die einzelnen Maßnahmen anschauen: Maßnahmen, die Kontakte in engen Räumen beschränken, sind sinnstiftend, das wissen wir inzwischen. Aber auch schwer kontrollierbar. Auch die Kontaktverfolgung und Einschränkungen in der Wirtschaft und im Handel sind nachweislich wirksam. Gleichzeitig ist es besser, wenn sich Menschen, wenn nötig und möglich, im Freien treffen, da hier die Infektionsgefahr erheblich niedriger ist. Deshalb wünsche mir, dass man den Aufenthalt und die Ansteckungsgefahr im Freien anders bewertet als in geschlossenen Räumen, und das auf allen Ebenen. Ich bin der Meinung, dass insbesondere Beschränkungen des Aufenthalts im Freien nicht ohne Weiteres angemessen sind.

Kommt die Notbremse nicht viel zu spät?

Daniel Born: Die Ehrenrunde mit der gescheiterten Ministerpräsidentenkonferenz bei Merkel hat uns allen in unserem Kampf gegen Covid wertvolle Zeit gekostet. Jetzt ist es nicht fünf vor, sondern fünf nach zwölf. Darum muss jetzt nicht nur die Bundesnotbremse in dieser Woche beschlossen werden, sondern die Länder müssen die Regelungen auch sofort umsetzen. Die Unart der baden-württembergischen Regierung die Menschen sonntäglich im 20-Minuten-Takt zu informieren, was ab morgen gilt, hat dann hoffentlich endlich ein Ende.

Andreas Sturm: Dazu würde ich sagen: Besser spät als viel zu spät. Sicher hätte man durch eine frühere Notbremse einiges abfedern können, aber der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit muss stets beachtet werden.

Manfred Kern: Das Instrument der Notbremse ist wichtig und wurde bei uns in Baden-Württemberg konsequent umgesetzt. Da viele Bundesländer sich nicht an die vereinbarten Grenzen halten, ist die bundesweite Notbremse das letzte Mittel, um die dringend erforderlichen Einschränkungen durchzusetzen. Bei schlechten Entwicklungen der Fallzahlen dürfen die Lockerungen nicht aufrechterhalten werden. Meiner Meinung nach hätte die bundesweite Notbremse bereits vor Ostern durchgesetzt werden sollen.

Kontaktbeschränkungen, Homeoffice, Homeschooling, dazu geschlossene Geschäfte und Gastronomie: Psychologen schlagen mittlerweile Alarm, was andere „Spätfolgen“ der Pandemie angeht – nämlich die gesellschaftlichen und seelischen. Wie stehen Sie dazu?

Daniel Born: Wir müssen als solidarische Gesellschaft gemeinsam die Folgen stemmen. Für Bildung, Wirtschaft, Kultur, Sport und Inklusion ist die Pandemie dramatisch. Wir brauchen darum funktionierende Förder-, Aufhol- und Investionsprogramme. Ich bin überzeugt, dass wir dies nur mit einer starken sozialen und kommunalen Infrastruktur bewerkstelligen können, die nach dieser langen Zeit der Unsicherheit für Familien, Vereine und Betriebe wieder Sicherheit schafft. Für uns alle besteht aber auch die Chance, nicht zu vergessen, dass keine Videokonferenz das direkte Gespräch ersetzt und kein Online-Versand einen Menschen pflegen kann.

Andreas Sturm: Sie sprechen da ein sehr wichtiges Thema an, das auch mich bewegt und das jetzt zu Recht verstärkt in den öffentlichen Fokus rückt. Als Lehrer erlebe ich direkt, welche Auswirkungen die Pandemie und ein Lockdown auf Kinder und Jugendliche hat: der fehlende Kontakt mit Gleichaltrigen, ausgefallene Klassenfahrten, das fehlende Vereinsleben. Besonders sozial Schwächere leiden unter dem Lockdown. Die möglichen Spätfolgen machen auch mir große Sorgen. Angesichts der enormen Belastung der Bevölkerung, der Gewerbetreibenden, der Menschen im Kultur- und Freizeitbereich braucht es unter Einhaltung der Hygienerichtlinien klare Öffnungsperspektiven. Wir müssen beim Impfen sehr zügig vorankommen, nur so kommen wir auch schnellstmöglich aus der Pandemie.

Manfred Kern: Ich finde, man sollte keinerlei Folgen der Pandemie unterschätzen, seien es direkte Konsequenzen oder besagte Spätfolgen. Nicht zuletzt denke ich hier an die Kinder, denen der Austausch mit den Gleichaltrigen natürlich fehlte – ganz besonders dann, wenn sie aus schwierigen Verhältnissen kamen. Es ist wichtig, die Spätfolgen bereits jetzt zu thematisieren und nicht zu tabuisieren. Hierfür sollten auf allen Seiten Angebote geschaffen werden, sei es in der Schule, im Betrieb oder bei der jeweiligen Hausarztpraxis. Freiheitseinschränkungen sind zu jedem Zeitpunkt ein hartes Mittel, aber es gilt immer noch Tote und Langzeitkranke zu vermeiden.