Landtagsvizepräsident Daniel Born kocht mit Schwetzinger Schülern

Schwetzingen. Beim Umwelttag des Schwetzinger Privatgymnasiums (wir berichteten) hatten die Schüler der Klasse 8a den Schwetzinger Abgeordneten und Landtagsvizepräsidenten Daniel Born eingeladen, gemeinsam mit ihnen ein nachhaltiges und gesundes Frühstück zu kochen. Da der Landtag Sitzungstag hatte, wurde direkt aus der Küche der SPD-Fraktion nach Schwetzingen geschaltet. Auf dem Plan stand ein Porridge mit Hafermilch, Quinoa und Früchten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Als Verbraucher habt ihr richtig viel Macht in euren Händen“, wandte sich Born direkt an die Schüler. Denn: Es liege auch an den Verbrauchern zu entscheiden, welche Produkte angeboten werden und welche nicht. Das Beispiel von Quinoa als Nährpflanze verdeutlicht dabei auch die globalen Dimensionen der Ernährungsdebatte. Seit einigen Jahren ist in Europa ein regelrechter Hype um das sogenannte Superfood entstanden, was wiederum Druck auf lokale Produktion und einheimische Bauern erzeugt hat. Die Vereinten Nationen stufen Quinoa heute als ein Zukunftsnahrungsmittel ein, weil es einen wichtigen Beitrag zur Ernährung von vielen Menschen weltweit leisten kann. Aber, so der Vizepräsident: „Damit der Handel mit Quinoa fair ist, müssen die Bauern gute Löhne für ihre Arbeit erhalten.“

Der Abgeordnete betonte im Gespräch, dass es wichtig sei, sich bewusst zu ernähren und darauf zu achten, welchen sozialen und ökologischen Fußabdruck Lebensmittel haben. Es sei eine sehr positive Entwicklung, dass die Themen Ökologie und nachhaltiger Konsum an Bedeutung gewonnen hätten und sich die Schüler am Umwelttag damit beschäftigten. „Gesund, umweltfreundlich und günstig leckeres Essen anzubieten ist für uns, auch für eure Mensa, aber trotzdem weiterhin ein Spagat“, so Born. Generell sollten wir uns darum bemühen, möglichst regional, saisonal und mit weniger Fleisch zu kochen, so der passionierte Hobbykoch.

Mehr zum Thema Wahlkreisbüro Daniel Born sammelt ausgediente Handys zur Rohstoffschonung Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Privatgymnasium Schüler aus Schwetzingen passen Lebensstil der Umwelt an Mehr erfahren

„Wertschätzung gegenüber dem Anbauer und der Natur drückt sich auch durch eine angemessene Vergütung aus“, so der Sozialdemokrat. Zum Abschluss dankte er den Schülern und Schülermoderatorin Hannah Biber für die Einladung.