  Landtagswahl: Das gibt's in der Region Schwetzingen zu beachten

Das Superwahljahr 2021, in dem sechs Bundesländer ihre Landesparlamente wählen und im September die Bundestagswahl stattfindet, startet an diesem Sonntag, 14. März, mit der Landtagswahl in Baden-Württemberg. In den insgesamt 16 Urnenwahlbezirken in Schwetzingen können die Wähler zwischen 8 und 18 Uhr ihre Stimme abgeben. Die bisher in der Südstadtschule eingerichteten Wahlbezirke 13 und 14 und die im GRN-Seniorenzentrum ansässigen Wahlbezirke 15 und 16 werden dieses Mal in die Kolpinghalle verlegt, um dort einen barrierefreien Zugang zu ermöglichen.

Um Personen vor einer Ansteckung mit COVID-19 zu schützen, gibt es eine landesweite Regelung für Infektionsschutzmaßnahmen. Im Wahlgebäude besteht die Verpflichtung zum Tragen einer medizinischen oder einer FFP2-Maske. Wer keine Maske trägt, darf das Wahllokal nicht betreten. Die Einhaltung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zu anderen Personen und die Händedesinfektion vor Betreten des Wahlraums ist vorgeschrieben. Personen, die sich im Gebäude aufhalten wollen, also zum Beispiel die Wahlhandlung oder die Auszählung der Stimmen beobachten möchten, müssen ihre Daten zur Kontaktnachverfolgung angeben.

Alle Wahlhelfer sind mit medizinischen oder FFP2-Masken sowie mit Desinfektionsmitteln und Plexiglasschutzwänden ausgerüstet. In den einzelnen Wahllokalen stehen Einwegkugelschreiber in ausreichender Menge zur Verfügung. Die Wahlberechtigten dürfen aber auch gerne einen eigenen Kugelschreiber mitbringen.

Das Statistische Landesamt hat für die Wahl in Baden-Württemberg 210 Wahlbezirke für die repräsentative Wahlstatistik ausgewählt. In Schwetzingen ist der Wahlbezirk 02 in der Turnhalle der ehemaligen Hildaschule ein solcher Stichprobenwahlbezirk. Dort werden zusätzlich zur Stimmabgabe auch die Geschlechts- und Altersgliederung der Wahlberechtigten erfasst.

Der Wahlbezirk umfasst die Antonistraße, Gustav-Hummel-Straße, Heidelberger Straße, Ludwigstraße, Maximilianstraße, Wilhelmstraße, Augustastraße, Blumenstraße, Gartenstraße, Gutenbergstraße, Leopoldstraße, Luisenstraße, Schulstraße, Schützenstraße und Viktoriastraße. In diesem Wahllokal werden ausschließlich und verpflichtend Stimmzettel verwendet, auf denen das Geschlecht und das Geburtsjahr (in sechs Altersgruppen) vermerkt sind.

Briefwahl auch bis 18 Uhr möglich

Wegen der Corona-Pandemie werden in diesem Jahr vermutlich auch viele ältere Wähler von der Briefwahl Gebrauch machen. Wahlunterlagen, die zu spät ankommen, werden nicht mitgezählt. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen, die nicht per Post geschickt werden, müssen bis spätestens 18 Uhr am Wahlsonntag bei der auf dem Umschlag angegebenen Stelle in den Briefkasten eingeworfen oder dort persönlich abgegeben werden.

Die Wähler haben bei der alle fünf Jahre stattfindenden Landtagswahl nur eine Stimme und wählen damit in ihrem Wahlkreis eine von den Parteien nominierte Person. Landeslisten wie bei der Bundestagswahl gibt es nicht. Das baden-württembergische Wahlsystem ist eine Verbindung von Verhältniswahl und Persönlichkeitswahl. Das Sitzverhältnis der Parteien im Landtag richtet sich nach dem Stimmenverhältnis der Parteien im Land.

Die Zuteilung dieser Mandate an die einzelnen Bewerber richtet sich nach den Stimmen, die diese in ihrem jeweiligen Wahlkreis erzielt haben. Es gibt nur Wahlkreisbewerber. In den 70 Wahlkreisen sind Wahlvorschläge von 21 Parteien zugelassen. Da in jedem der 70 Wahlkreise andere Wahlvorschläge eingereicht werden, gibt es keine landeseinheitlichen Stimmzettel. Auf den Stimmzetteln werden zunächst die derzeit im Landtag vertretenen Parteien nach ihren Stimmenzahlen bei der vergangenen Landtagswahl (Grüne, CDU, AfD, SPD, FDP) aufgeführt. Die Reihenfolge der folgenden Wahlvorschläge von Parteien richtet sich ebenfalls nach den Stimmenzahlen bei der vergangenen Landtagswahl.

Bei der letzten Wahl 2016 wurden 143 Abgeordnete aus fünf Parteien in den Landtag von Baden-Württemberg gewählt. Die Grünen kamen auf 30,3 Prozent, die CDU erreichte 27,0 Prozent, die AfD 15,1 Prozent, die SPD 12,7 Prozent und die FDP 8,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,4 Prozent. Die Wahl zum 17. Landtag von Baden-Württemberg findet am selben Tag statt wie die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz.

Wahlberechtigte, die sich noch einen zusätzlichen Überblick verschaffen wollen, können auch den Wahl-O-Mat nutzen. Die Schwetzinger Zeitung ist Medienpartner des Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung/bpb und der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 2021.

