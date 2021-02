Schwetzingen/Brühl. Nur noch 75 von 300 Hektar werden auf den „Schwetzinger Wiesen“ landwirtschaftlich bewirtschaftet, das sind lediglich 25 Prozent der Gesamtfläche. Die „Schwetzinger Wiesen“ sind aber eine unverzichtbare Grundlage für die Landwirte vor Ort, da die Böden ertragreicher sind und somit ein Ausgleich für die schlechter zu bewirtschaftenden Sandböden in der Umgebung. Weil es von Naturschützern Forderungen gibt, die landwirtschaftliche Bewirtung komplett zu verbannen, haben sich die Schwetzinger Landwirte Max Brenner, Ulli Renkert, Andreas Spilger und Fritz Fichtner an den CDU-Landtagskandidaten Andreas Sturm gewandt, um ihre Situation zu schildern.

„Wir fühlen uns in die Ecke gedrängt. Landwirtschaftliche Bewirtung erfolgt nicht gegen, sondern mit der Natur. Wir pflegen die Landschaft, die den Bürgern als Naherholungsgebiet zur Verfügung steht“, werden die Landwirte in einer Pressemitteilung von Andreas Sturm zitiert. „Gleichzeitig“, so Andreas Spilger, Sprecher der Schwetzinger Landwirte, „gibt es viele Falschbehauptungen, die die Arbeit erschweren. Es will zum Beispiel niemand die ,Schwetzinger Wiesen‘ trockenlegen, es geht nur darum, das Oberflächenwasser abfließen zu lassen.“ Fritz Fichtner, der als Wiesenschütz für die Pflege und den Erhalt des Gebiets verantwortlich ist, hebt die Bedeutung der Landschaftspflege hervor, ohne die die „Schwetzinger Wiesen“ langfristig als Naherholungsgebiet wegfallen. „Landwirte haben ein großes Bewusstsein für Umwelt, das ist die Grundlage unserer Arbeit“, verdeutlicht Ulli Renkert, „doch wir werden immer weiter zurückgedrängt und bekommen von bestimmten Parteien Gegenwind, die aus ideologischen Gründen nicht akzeptieren, dass wir mit der Natur Hand in Hand arbeiten.“

Diese ideologischen Vorbehalte beunruhigen die hiesigen Landwirte vor Ort am meisten, schließlich haben sie stichhaltige Argumente, die in Diskussionen oft abgetan und mit unrealistischen Forderungen wie einer Verlegung der Ackerfläche nach Graben-Neudorf oder der Beweidung von Wasserbüffeln beantwortet werden. Was die Kultivierung der Flächen angeht, so achten die Landwirte sehr auf die Verträglichkeit vor Ort, weshalb es bei den Anbauflächen eine Abwechslung zwischen Weizen, Mais, Gerste, Zuckerrüben und Gemüse gibt, erklärten sie Sturm. Dazu werden Blühmischungen und Bäume angepflanzt. „Wir leisten einen wichtigen Beitrag für eine regionale Lebensmittelproduktion, das ist auch ein Beitrag zum Umweltschutz“, bekräftigt Max Brenner.

Aktionen, die klar gegen den Umweltschutz laufen – wie die Fällung von 4000 Kubikmetern Holz im Naturschutzgebiet vor zwei Jahren – seien nicht aufgeklärt worden. Die Landwirte bekommen von Naturschützern auch keine Antworten, warum die Bäume dort gefällt wurden, heißt es in der Mitteilung weiter.

„Für mehr Produkte von hier“

„Die regionale Produktion von Obst und Gemüse hilft CO2 zu reduzieren, deshalb brauchen wir noch mehr regionale Produkte. Hierfür muss die Politik die Rahmenbedingungen schaffen, damit die Lebensmittelerzeugung für die Landwirte vor Ort auch attraktiv ist“, so Andreas Sturm. „Die ,Schwetzinger Wiesen‘ sind für mich ein Beispiel dafür, wie Mensch, Natur und Landwirtschaft miteinander harmonieren. Eine solche Symbiose findet man selten“, schließt die Pressemitteilung ab. zg