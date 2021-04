Pandemie hin oder her. Das Unkraut wächst weiter. Die Kühe müssen gefüttert und die Ernte eingebracht werden. Ohne Handarbeit geht auf einem Bauernhof nichts. Das trifft besonders auf die Landwirte in der Region zu, die im Gegensatz zu den Großbetrieben in Nord- und Ostdeutschland vergleichsweise kleine Flächen beackern, Sonderkulturen anbauen oder sich auf bestimmte Fruchtfolgen spezialisiert

...