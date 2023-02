Larifari und Wischiwaschi

Woran denken Sie bei Larifari oder kennen Sie das Wort vielleicht gar nicht? Kürzlich sagte ein Teilnehmer bei einer etwas trägen TV-Diskussion zu seinem Kontrahenten, die vorgebrachten Argumente seien doch nur Larifari. Zu Herkunft dieses Begriffs gibt es vielerlei Deutungen. Bei der Talkshow hätte er auch von Mumpitz, Wischiwaschi oder Kokolores reden können. Gemeint ist mit solchen Ausdrücken „sinnloses Geschwätz“. Die Brüder Grimm haben es in ihrem deutschen Wörterbuch noch treffender als „Zurückweisung eines leeren Geredes“ bezeichnet. Lautmalerisch kann man bei Larifari auch an Kasperltheater oder Büttenreden denken und tatsächlich gibt es dazu auch historische Verbindungen. Bei etlichen Talkrunden mit den immer gleichen Teilnehmern kann man sich wie in den Kasperlvorstellungen der Kindheit fühlen. Selbst Büttenredner haben zuweilen erkennbar Mühe, mit den oft absurden Beiträgen in „seriösen“ Gesprächsrunden mitzuhalten. Wenn nun Anne Will zum Jahresende ihre (oft sehr gute) Sendung einstellt, könnte man doch eine neu gestaltete Nachfolgesendung realistisch einfach „Larifari“ nennen.

