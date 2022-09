Lastenräder zum Ausprobieren

Die AGFK Cargobike-Roadshow macht am Sonntag, 4. September, in Schwetzingen halt: Passend zur laufenden Eco-Mobil-Gala sowie zur Classic-Gala im Schlossgarten gibt es hier Mobilität der Zukunft zum Ausprobieren.

Lastenräder können einen wichtigen Beitrag zur Mobilitätswende leisten, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie sind oftmals elektrounterstützt und können flexibel beladen werden. E-Lastenräder bieten Familien, Einzelpersonen und Gewerbetreibenden eine kostensparende und klimaneutrale Alternative zu PKW und Kleintransporter. Auf der Cargobike-Roadshow können sich Bürger von den Vorteilen von E-Lastenrädern überzeugen und diese kostenlos auf den Kleinen Planken, Mannheimer Straße, von 11 bis 16 Uhr testen. Zwölf verschiedene Modelle an E-Lastenrädern stehen dabei zur Verfügung. Außerdem beraten die Experten des Roadshow-Teams hersteller- und händlerunabhängig zu Modellen, Einsatzspektren und Ausstattung von Lastenrädern. Organisiert wird die Cargobike Roadshow in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg (AGFK-BW), das Verkehrsministerium Baden-Württemberg fördert das Projekt.

„Wir möchten unseren Bürgern die Vorteile von Lastenrädern näherbringen und auch noch einmal explizit auf unser Förderprogramm aufmerksam machen“, betont Schwetzingens Bürgermeister Matthias Steffan und nennt dabei das städtische Förderprogramm „Klima-Impuls“, das bei der Anschaffung eines Lastenrads einen Zuschuss von bis zu 500 Euro vorsieht. Nähere Informationen gibt es unter www.schwetzingen.de.

Kostenfreier Radcheck

Zeitgleich zur Cargobike-Roadshow findet auf den Kleinen Planken ein kostenfreier Radcheck statt. Auf Wunsch können private Fahrräder von fachkundigen Mechanikern durchgecheckt werden. Kleinere Mängel werden sofort behoben – hilfreiche Tipps sind inklusive. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auf dem Schlossplatz wird zudem eine Fahrradcodierung angeboten: Wer sein Fahrrad oder Akku codieren lassen möchte, hat von 10 bis 18 Uhr hierzu beim ADFC die Möglichkeit. Das kostet 15 beziehungsweise 8 Euro (für ADFC-Mitglieder).

Für Rückfragen steht das Büro für Klimaschutz zur Verfügung: klimaschutz@schwetzingen.de. zg