Laura Horn als beste Schülerin gewürdigt

Die Schüler der Tischler-Tagesmeisterklasse der Ehrhart-Schott-Schule konnten innerhalb einer feierlichen Verabschiedung ihre Zeugnisse entgegennehmen.

Nach einem Schuljahr mit über 1400 Stunden Unterricht ist ein weiterer Jahrgang von Meisterschülern trotz aller Einschränkungen durch Lockdown und Online-Unterricht bestens für den weiteren beruflichen Lebensweg aufgestellt, heißt es dazu in einer Mitteilung der Schule.

Sowohl Schulleiter Thomas Edinger als auch Abteilungsleiter Dr. Georg Pflästerer betonten in ihren Ansprachen, wie entscheidend Weiterbildung ist – nicht nur für die persönliche Entwicklung, sondern auch für den Fortbestand des Handwerks an sich. Aber auch die Verantwortung für die Ausbildung des Nachwuchses, die ja den zukünftigen Meistern obliegt, wurde mit Blick auf den Fachkräftemangel angesprochen.

Enger Zusammenhalt

Die ehemaligen Meisterschüler Claudius Schließler und Johannes Graf von Armansperg ließen in ihren Reden das Jahr aus Sicht der Schüler Revue passieren und betonten besonders den engen Zusammenhalt der Klasse trotz oder vielleicht gerade wegen der schwierigen Bedingungen, unter denen die Ausbildung stattfand. Erst nach zirka einem Drittel der Ausbildungszeit konnten sich die Teilnehmer das erste Mal live im Klassenzimmer sehen.

Ausstellung mit den Arbeiten

Nach Überreichung eines Preises an die beste Schülerin, Laura Horn, durch Stefan Schwab und Hanno Zimmerman von der Firma Adrian, konnten die Absolventen ihre Zeugnisse von Schulleiter Edinger und Klassenlehrerin Christine Vollmer entgegennehmen. Zum Abschluss der Veranstaltung, die durch Vivien Stehle am Flügel musikalisch begleitet wurde, durften sich die Gäste selbst ein Bild von den Leistungen machen und die Meisterprüfungsprojekte der Tischler innerhalb einer Ausstellung in Augenschein nehmen. zg