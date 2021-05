Lauschiger Musikabend im Park

Was kann schöner sein, als auf der Terrasse des Schwetzinger Schlossrestaurants zu sitzen, gutes Essen und leckere Drinks zu genießen, hinter dem Horizont die Sonne untergehen zu sehen und Musik live zu hören. Seit vielen Jahren war das nur bei privaten Festen, Hochzeiten und Events möglich, jetzt ändert sich das durch die neue Zusammenarbeit von Schlossverwaltung und Restaurantbetreiber. Die derzeitigen Corona-Lockerungen ermöglichen es zudem, draußen wieder Events live zu veranstalten – sofern die Inzidenzen so niedrig bleiben wie derzeit.

Andreas Bante und sein Team haben deshalb die Beziehungen in die Musikszene der Region spielen lassen und tolle Künstler für ihre Reihe „Sommer im Schloss“ verpflichtet. Und schon ab heute können Tickets und Tische reserviert werden. Vom 22. Juli bis 14. August geht es dann an den Wochenenden stilvoll zur Sache. Von Cris Cosmo über The News bis hin zu Superstar Sydney Youngblood reicht das Spektrum der Künstler, die sich hier die Ehre geben und glücklich sind, endlich wieder live vor Publikum spielen zu können.

Diese Termine stehen fest: Donnerstag, 22. Juni, Premiere mit Cris Cosmo; Freitag, 23. Juli, „Who2Ladies – die Schwetzinger Lokalheroen“; Samstag, 24. Juli, „The News – on magic carpets“; Donnerstag, 29. Juli, Markus Zimmermann & Band spielt Billy Joel und Elton John; Freitag, 30. Juli, „Alex Auer – der Gitarrenmagier“; Samstag, 31. Juli, „Amokoma“; Donnerstag 5. August, Thomas Siffling mit einer Soul-Revue der 1970er Jahre; Samstag, 7. August, Shebeens Hot Summer Night; Donnerstag, 12. August, Ira’s World; Freitag, 13. August, Sydney Youngblood – Welthits und Soul vom Feinsten. jüg

Info: Reservierung unter Telefon 06202/9 33 00 oder E-Mail info@schloss-restaurant-schwetzingen.de

