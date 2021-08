Lauter Knall über Schwetzingen und Region wirft Fragen auf – Polizei gibt Entwarnung

Schwetzingen. Ein lauter und dumpfer Knall war am Donnerstagnachmittag zwischen 14 und 15 Uhr in Schwetzingen und der Region zu hören. Noch ist jedoch unbekannt, was der Auslöser dieses Geräuschs war. Die Pressesprecher des Polizeipräsidiums in Mannheim geben jedoch Entwarnung: Man könne eine Explosion oder Ähnliches ausschließen. Vielmehr sei es den ganzen Nachmittag über zu keinem Einsatz in Schwetzingen gekommen. Auch die örtliche Feuerwehr weiß auf Nachfrage dieser Redaktion keine Antwort auf die Frage nach der Ursache des Knalls.

Die Flugsicherung wie das Luftfahrtbundesamt waren am Nachmittag nicht zu erreichen. Eventuell können sie jedoch Antwort auf die Frage geben, was zu dem dumpfen Knallen geführt haben könnte.