Leben retten im Wasser: Neuer Kurs

Die DLRG Schwetzingen-Oftersheim-Plankstadt startet im neuen Jahr einen Rettungsschwimmkurs. In diesem kann jeder gute Schwimmer erlernen, wie man sich und andere vor Gefahren im und am Wasser schützt, erschöpfte und bewusstlose Menschen sicher an Land bringt und dort medizinisch versorgt. Der Kurs beinhaltet eine praktische sowie eine theoretische Ausbildung von 16 Unterrichtseinheiten und einen Erste-Hilfe-Kurs.

Der Kurs beginnt am Mittwoch, 11. Januar um 19 Uhr mit einem Infoabend im Vereinshaus Bassermann Schwetzingen (Marstallstraße 51, Eingang D) und findet dann mittwochs von 19 bis 21 Uhr im Hallenbad Brühl statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter https://schwetzingen.dlrg.de/rsk/. zg