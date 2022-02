Lebensmittel für Bedürftige spenden

Schwetzingen. In der Fastenzeit möchte die katholische Seelsorgeeinheit Menschen unterstützen, die in finanzieller Not und auf preisgünstige Lebensmittel angewiesen sind. Jeder kann helfen, indem er unverderbliche Lebensmittel spendet und diese in die aufgestellten Kisten in den Kirchen St. Kilian Oftersheim, St. Nikolaus Plankstadt und St. Pankratius Schwetzingen abgibt.

Die Kisten stehen ab Aschermittwoch, 2. März, bis Gründonnerstag, 14. April, bereit und werden zum Tafelladen „Appel + Ei gebracht. Dort werden die Spenden verteilt.